TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 32.8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, İhracatın ithalatı karşılama oranı da aynı dönemde yüzde 76.5'ten, yüzde 83.2'ye yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Ocak ayında, yıllık bazda yüzde 2.3 artarak 15 milyar 45 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 5.9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolara geriledi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ocak ayında yüzde 1.2 artarak 13 milyar 895 milyon dolardan, 14 milyar 56 milyon dolara yükseldi.



Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5.2 artarak 13 milyar 350 milyon dolardan, 14 milyar 46 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ocak ayında 9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 3.1 artarak 28 milyar 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100.1 oldu.



Ocak ayında ihracatta ilk sırayı, 1 milyar 455 milyon dolar ile Almanya aldı. Almanya'yı sırasıyla; 933 milyon dolar ile ABD, 864 milyon dolar ile İtalya, 813 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 738 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.9'unu oluşturdu.

Ocak ayında ithaltta ilk sırayı da 2 milyar 200 milyon dolar ile İthalatta Çin aldı. Çin'i sırasıyla; 1 milyar 829 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 511 milyon dolar ile Almanya, 809 milyon dolar ile Irak, 729 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39.1'ini oluşturdu.

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