Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 01/03/2021

Akiş GYO (AKSGY, Sınırlı Negatif): Şirket 4Ç2020'de (konsolide) 23mn TL net zarar yazmıştır. Bir önceki yılın son çeyreğinde 131,7mn TL kar elde edilmişti. Şirket'in 4Ç2020'deki satış gelirleri 85,1mn TL gerçekleşerek yıllık %24,3 oranında gerilerken, brüt kar %33,9 oranında düşüş kaydetmiş ve 56,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise %66,3 (4Ç2014: %75,9) olmuştur. Şirket gerçeğe uygun değerlerden net 130,9mn TL gider kaydetmiştir. Bir önceki yılın son çeyreğinde bu kalemden net 163,4mn TL gelir yazılmıştı. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 63,7mn TL net finansman geliri kaydetmiştir. 4Ç2019'da 105,8mn TL net finansman gideri kaydedilmişti.

Dördüncü çeyrek net dönem zararı sonrasında Şirket'in 2020 yılındaki net dönem zararı 458,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2019 yılında 549mn TL kar yazmıştı.

Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Negatif): Alarko GYO 4Ç2020'de 112mn TL net kar açıklamıştır. Bir önceki yılın son çeyreğinde Şirket 303,9mn TL net kar kaydetmişti. Yılın son çeyreğinde satış gelirleri yıllık %51,8 oranında büyüyerek 5,3mn TL'ye yükselirken, brüt kar aynı dönemler itibarıyla %57,8 oranında artarak 4,8mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, gerçeğe uygun değer değişikliğinden kaynaklanan artıştan elde edilen gelirin yıllık %44,7 oranında azalarak 149,7mn TL'ye düşmesi, net karın gerilemesinde önemli bir ekten olurken, bir önceki yılın son çeyreğinde 29,2mn TL kambiyo karının 4Ç2020'de 45,2mn TL kambiyo zararına dönüşmesi de karın yıllık olarak gerilemesinde bir diğer faktör olmuştur. Şirket'in 4Ç2020 itibarıyla 757,4mn TL (103,2mn USD) net döviz fazlası bulunmaktadır.

Dördüncü çeyrek net dönem karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı net dönem karı ise 330,2mn TL gerçekleşerek yıllık %15,2 oranında düşüş kaydetmiştir.

Diğer yandan, Şirket Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,78 TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24.05.2021'dir. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %3,2 olarak hesaplanmaktadır.