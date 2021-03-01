Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 01/03/2021

1 Mart 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Akiş GYO (AKSGY, Sınırlı Negatif): Şirket 4Ç2020'de (konsolide) 23mn TL net zarar yazmıştır. Bir önceki yılın son çeyreğinde 131,7mn TL kar elde edilmişti. Şirket'in 4Ç2020'deki satış gelirleri 85,1mn TL gerçekleşerek yıllık %24,3 oranında gerilerken, brüt kar %33,9 oranında düşüş kaydetmiş ve 56,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise %66,3 (4Ç2014: %75,9) olmuştur. Şirket gerçeğe uygun değerlerden net 130,9mn TL gider kaydetmiştir. Bir önceki yılın son çeyreğinde bu kalemden net 163,4mn TL gelir yazılmıştı. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 63,7mn TL net finansman geliri kaydetmiştir. 4Ç2019'da 105,8mn TL net finansman gideri kaydedilmişti.
Dördüncü çeyrek net dönem zararı sonrasında Şirket'in 2020 yılındaki net dönem zararı 458,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2019 yılında 549mn TL kar yazmıştı.
Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Negatif): Alarko GYO 4Ç2020'de 112mn TL net kar açıklamıştır. Bir önceki yılın son çeyreğinde Şirket 303,9mn TL net kar kaydetmişti. Yılın son çeyreğinde satış gelirleri yıllık %51,8 oranında büyüyerek 5,3mn TL'ye yükselirken, brüt kar aynı dönemler itibarıyla %57,8 oranında artarak 4,8mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, gerçeğe uygun değer değişikliğinden kaynaklanan artıştan elde edilen gelirin yıllık %44,7 oranında azalarak 149,7mn TL'ye düşmesi, net karın gerilemesinde önemli bir ekten olurken, bir önceki yılın son çeyreğinde 29,2mn TL kambiyo karının 4Ç2020'de 45,2mn TL kambiyo zararına dönüşmesi de karın yıllık olarak gerilemesinde bir diğer faktör olmuştur. Şirket'in 4Ç2020 itibarıyla 757,4mn TL (103,2mn USD) net döviz fazlası bulunmaktadır.
Dördüncü çeyrek net dönem karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı net dönem karı ise 330,2mn TL gerçekleşerek yıllık %15,2 oranında düşüş kaydetmiştir.
Diğer yandan, Şirket Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,78 TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24.05.2021'dir. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %3,2 olarak hesaplanmaktadır.
Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Negatif): Şirket 4Ç2020'de ana ortaklık net dönem zararı 6,8mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde şirket 60,3mn TL kar açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2020'de 4Ç2019'a göre %9,4 oranında azalarak 266,4mn TL olurken, brüt kar %34 oranında azalarak 66,4mn TL'ye olmuştur. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %9,6 oranında artmış ve 62,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 7,6mn TL gider kaydeden şirketin faaliyet zararı ise 3,6mn TL'yi göstermiştir. Geçen yılın aynı döneminde 78,5mn TL faaliyet karı açıklamıştı. 6,5mn TL yatırım geliri, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 2,2mn TL gider ve 9,3mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 1,3mn TL vergi geliri sonrası şirketin ana ortaklık net dönem zararı 6,8mn TL olmuştur.
4. çeyrekte açıklanan net dönem zararına karşın 2020 yılı toplam ana ortaklık net dönem karı 322mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılındaki net dönem karı 162,7mn TL idi.
Pınar Süt Mamulleri (PNSUT, Nötr): Şirket 4Ç2020'de net dönem karı 1,5mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde şirket 15,9mn TL kar açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2020'de 4Ç2019'a göre %20,9 oranında artarak 546,3mn TL'ye yükselirken, brüt kar %19,3 oranında artarak 71,6mn TL'ye çıkmıştır. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %22,4 oranında artmış ve 58,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 13,6mn TL gider kaydeden şirketin faaliyet zararı ise 455bin TL'yi göstermiştir. Geçen yılın aynı döneminde 14,7mn TL faaliyet karı açıklamıştı. 1,8mn TL yatırım geliri, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 4,4mn TL gelir kaydederken 10mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 5,7mn TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem karı 1,5mn TL olmuştur.
4. çeyrekte açıklanan net dönem karıyla birlikte 2020 yılı toplam ana ortaklık net dönem karı 40,2mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılındaki net dönem karı 34,7mn TL idi.
Şişe Cam (SISE, Pozitif): Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesi kapsamında; geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 150mn TL nominal olarak belirlenmesine, geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1,2milyar TL olarak belirlenmesine karar verildiği duyurulmuştur.
Tav Havalimanları (TAVHL, Pozitif): TAV Tunus ve mevcut borç verenler grubu arasında, TAV Tunus'un finansman koşullarını yeniden yapılandıran bir anlaşma imzalandı ve anlaşmaya dair finansal kapanış gerçekleşti. Anlaşma sonucunda TAV Tunus'un banka kredisi 371,0 milyon avrodan 233,6 milyon avroya indi.
Tüpraş (TUPRS, Nötr): 02.12.2020 tarihinde İzmir Rafinerisinde bakım ve iyileştirme çalışmaları amacıyla üretime ara verildiği duyurulmuş olup, ilgili rafinerimizdeki üniteleri önceden duyurulan takvime paralel olarak Mart ayı başından itibaren kademeli olarak devreye alma çalışmaları başlamıştır.
Doğalgaz: BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, şubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1289, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1442 lira oldu. Kaynak: AA
Demir Çelik: Küresel ham çelik üretimi, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak yaklaşık 162,9 milyon tona yükseldi. Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ocak ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ocak ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artarak 162,9 milyon ton oldu. Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 6,8 artarak 90,2 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 3,9 düşerek 7,9 milyon tona geriledi. Yine aynı dönemde Rusya'nın üretimi yüzde 6,5 artarak 16,7 milyona tona yükselirken, ABD'nin üretimi yüzde 9,9 gerileyerek 6,9 milyon tona indi. Birlik verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi de ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 3,4 milyon tona yükseldi. Söz konusu dönemde, çelik üretimi Brezilya'da yüzde 10,8 artarak 3 milyon tona, İran'da 10,2 yükselerek 2,6 milyon tona ulaştı.
Anadolu Isuzu (ASUZU): Şirket'in 4Ç2020'deki net dönem karı 49,9mn TL gerçekleşerek yıllık %25,6 oranında artış kaydetmiştir. Şirket'in 4Ç2020'deki satış gelirleri yıllık %9,5 oranında azalarak 547,7mn TL'ye düşerken, brüt kar aynı dönemler itibarıyla %18,3 oranında artış kaydetmiş ve 121,9mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise %22,3 olmuştur. 4Ç2019'da brüt kar marjı %17,0 idi. Diğer yandan, Şirket'in faaliyet giderleri yıllık %3,3 oranında artarak 4Ç2020'de 53,6mn TL'ye çıkarken, 17,8mn TL net finansman gideri yazılmıştır. Son olarak, dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılındaki net dönem karı bir önceki yıla göre %37,4 oranında azalarak 13,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Yükselen Çelik (YKSLN, Pozitif): Şirket 4Ç2020'de net dönem karı 5,8mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde şirket 4,8mn TL kar açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2020'de 4Ç2019'a göre %12,3 oranında artarak 62,6mn TL'ye yükselirken, brüt kar %184,3 oranında artarak 15,8mn TL'ye çıkmıştır. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %25,3 oranında artmış ve 3,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 4,8mn TL gider kaydeden şirketin faaliyet karı ise 7,2mn TL'yi göstermiştir. 1,5mn TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 5,8mn TL olmuştur.
4. çeyrekte açıklanan net dönem karıyla birlikte 2020 yılı toplam ana ortaklık net dönem karı 12,7mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılındaki net dönem karı 18mn TL idi.
Yükselen Çelik (YKSLN, Pozitif): Şirket 4Ç2020'de net dönem karı 5,8mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde şirket 4,8mn TL kar açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2020'de 4Ç2019'a göre %12,3 oranında artarak 62,6mn TL'ye yükselirken, brüt kar %184,3 oranında artarak 15,8mn TL'ye çıkmıştır. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %25,3 oranında artmış ve 3,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 4,8mn TL gider kaydeden şirketin faaliyet karı ise 7,2mn TL'yi göstermiştir. 1,5mn TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 5,8mn TL olmuştur.
4. çeyrekte açıklanan net dönem karıyla birlikte 2020 yılı toplam ana ortaklık net dönem karı 12,7mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılındaki net dönem karı 18mn TL idi.