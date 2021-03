Son dakika haber: Halkbank'tan kadın girişimcilere dev kredi desteği geldi!

"FİNANSMANA ERİŞİMDE POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ"

Osman Arslan, zirvede 'Kadın Girişimci Kredisi'nin de müjdesini verdi. Arslan, "İlk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş olan kadınlarımıza yönelik "Kadın Girişimci Kredisi" ürünümüzü, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçiriyoruz. Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar destek sunmayı hedefliyoruz. Bu ürünün yanı sıra farklı destek paketlerimizle de kadınların finansmana erişimde pozitif ayrımcılık ve öncülük yaptığımızı paylaşmak isterim. Örneğin KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı, aktif ve bilgileri güncel Kadın girişimcilerimize bir diğer kredi ürünümüz olan KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi kapsamında, cari kredi oranlarımızın 10 puan altında, oldukça düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sunuyoruz" dedi. "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız" Kadına yönelik yürek burkan şiddet olaylarından büyük üzüntü duyduğunu sözlerine ekleyen Halkbank Genel Müdürü, "Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım ki, kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. Halkbank olarak kadına yönelik her tür şiddetin karşısındayız. Kadınlarımızın adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada korkusuzca yaşayabilmesi elzemdir" diye konuştu.