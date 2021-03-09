Son dakika haber: Halkbank'tan kadın girişimcilere dev kredi desteği geldi!

Halkbank, 'Üreten Türkiye'nin Bankası' olarak, yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadınların yanında olmaya devam ediyor. Banka, bu amaçla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi'nde, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sunan ve hayallerinin peşinden giden öncü kadınları bir araya getirdi.

İstanbul Raffles Otel'de Oylum Talu'nun sunumuyla düzenlenen ve dijital olarak takip edilen hibrit etkinlikte 14 kadın, hedeflerine giden yolda yaşadıklarını paylaştı, başarıya nasıl ulaştıklarını anlattı.