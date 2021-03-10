SON DAKİKA: Milyonlarca çalışan bekliyordu! Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yayımlandı

ÇALIŞMA ORTAMI BELİRLENECEK

İhtiyaca göre uzaktan çalışmanın yapılacağı mekanın düzenlenmesi konusunda da ihtiyaçlar sağlanacak. Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi yer almadıysa işveren tarafından sağlanacak. Bu malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana yazılı olarak bildirilecek. Evden üretim yapımında kullanılacak malzemeleri işveren karşılayacak.