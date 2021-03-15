Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 15/03/2021

Jantsa (JANTS): İştiraki Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş. 15.03.2021 tarihinde yapacağı Genel Kurul'da sermayesini 52,2mn TL'sından 61,02mn TL'sına çıkaracaktır. Artırılan sermayedeki paya Jantsa'nın %50 ile 441bin adet 4,42mn TL'lik hisse ile katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Diğer %50'lik kısma İştirakin İtalyan Ortağı MW Italia S.R.L katılacaktır. Ortaklık hisse payı %49,9971 den %49,9975 çıkacak ve şirket payına düşen nakit sermaye artışı için 4,41mn TL 16.03.2021 tarihinde iştirake ödenecektir. İştirakdeki nakit sermaye artışı olan 8,82mn TL İtalya'dan getirilecek olan ilave hat yatırımında kullanılacak ve ayrıca bu yatırım için iştirakimiz bir kısım kredi alacaktır. Binek oto ve hafif ticari araç jant üretim kapasitesi ilave hat ile birlikte 1,5mn adetten 3mn adete çıkması planlanmıştır.