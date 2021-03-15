Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 15/03/2021

15 Mart 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT, Nötr): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,2200TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen hak kullanım tarihi 28.04.2021'dir. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %2,2 olarak hesaplanmaktadır.
Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,2200TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen hak kullanım tarihi 26.04.2021'dir. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %3,0 olarak hesaplanmaktadır.
Logo Yazılım (LOGO, Nötr): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 1,2000TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen hak kullanım tarihi 19.04.2021'dir. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %0,8 olarak hesaplanmaktadır.
Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere toplamda 350mn USD veya muadili yabancı para veya TL tutarına kadar tahvil ihracı yapılmasına ve bu kapsamda SPK, MKK ve sair kurum ve kuruluşlara her türlü başvurunun ve işlemin yapılmasına karar vermiştir.
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MARTI.E paylarında 15/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
Adel Kalemcilik (ADEL): Şirketin 31.08.2020 tarihinde sona eren Toplu-İş Sözleşmesinin yeni dönemine ilişkin başlamış bulunan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri neticesinde uzlaşmaya varılamamış olduğu, 23 Aralık 2020 tarihinde halka açıklanmıştı. AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası yönetimince grev kararı ve bu grevin 8 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya konulacağına ilişkin karar 12 Mart 2021 tarihinde Şirkete tebliğ edilmiştir. Taraflar arasında görüşmeler devam etmektedir.
Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB): Şirket 12 Mart 2021 tarihinde Borsa İstanbul'dan 200.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır. Söz konusu tarihte gerçekleştirilen işlem sunucunda Şirket'in sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 1.407.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0040).
Jantsa (JANTS): İştiraki Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş. 15.03.2021 tarihinde yapacağı Genel Kurul'da sermayesini 52,2mn TL'sından 61,02mn TL'sına çıkaracaktır. Artırılan sermayedeki paya Jantsa'nın %50 ile 441bin adet 4,42mn TL'lik hisse ile katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Diğer %50'lik kısma İştirakin İtalyan Ortağı MW Italia S.R.L katılacaktır. Ortaklık hisse payı %49,9971 den %49,9975 çıkacak ve şirket payına düşen nakit sermaye artışı için 4,41mn TL 16.03.2021 tarihinde iştirake ödenecektir. İştirakdeki nakit sermaye artışı olan 8,82mn TL İtalya'dan getirilecek olan ilave hat yatırımında kullanılacak ve ayrıca bu yatırım için iştirakimiz bir kısım kredi alacaktır. Binek oto ve hafif ticari araç jant üretim kapasitesi ilave hat ile birlikte 1,5mn adetten 3mn adete çıkması planlanmıştır.
Natürel Enerji (NATEN): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,15 TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen hak kullanım tarihi 19.04.2021'dir. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %0,4 olarak hesaplanmaktadır.