Capital Economics yıl sonu gümüş beklentisini açıkladı

Capital Economics, tarafından hazırlanan raporda gümüş fiyatının geçen hafta yüzde 1,5 civarında değer kazanmasına rağmen yıl sonunda değerli metalin daha düşük seviyede olacağı tahmin edildi.

Rapora göre, Capital Economics ABD tahvil faizlerinde artışın yatırım talebini yavaşlattığını bununla birlikte reel faizlerde artışın devamı beklenmediği için yatırım talebinde daha fazla düşüşün beklenmediğini kaydetti. Değerlendirmede ons gümüş fiyatı için 2021 sonu tahmini 20 dolar, 2022 sonu tahmini ise 19 dolar oldu.

Altın fiyatları için rüzgar tersten esiyor! Altın tahtından mı olacak?