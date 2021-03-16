Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/03/2021

Mavi Giyim (MAVI, Nötr): Şirket 01.02.2020 - 31.01.2021 dönemini kapsayan 2020 yılı son çeyrek finansallarını açıklamıştır. Buna göre şirketin ana ortaklık net dönem zararı 18,9mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 12,5mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 20mn TL'nin paralelinde gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 8,4mn TL gelir açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,1 oranında azalmış ve 649,9mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %7,9 oranında azalmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %10,4 oranında azalmış ve 300,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,7 puan azalarak %46,3'ye inmiştir. Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %6,3 artmış ve 293,6mn TL'ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden 2,3mn TL gider yazan şirketin faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %91,9 oranında azalarak 4,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırımlardan sabit kıymet satış zararı kaynaklı 241bin TL gider ve finansman tarafında net 23,5mn TL gider kaydedilmiştir.

Son çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin 2020 yılı net dönem karı 2019'a göre %95,2 azalışla 4,6mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.