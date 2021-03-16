Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/03/2021

16 Mart 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Mavi Giyim (MAVI, Nötr): Şirket 01.02.2020 - 31.01.2021 dönemini kapsayan 2020 yılı son çeyrek finansallarını açıklamıştır. Buna göre şirketin ana ortaklık net dönem zararı 18,9mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 12,5mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 20mn TL'nin paralelinde gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 8,4mn TL gelir açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,1 oranında azalmış ve 649,9mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %7,9 oranında azalmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %10,4 oranında azalmış ve 300,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,7 puan azalarak %46,3'ye inmiştir. Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %6,3 artmış ve 293,6mn TL'ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden 2,3mn TL gider yazan şirketin faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %91,9 oranında azalarak 4,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırımlardan sabit kıymet satış zararı kaynaklı 241bin TL gider ve finansman tarafında net 23,5mn TL gider kaydedilmiştir.
Son çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin 2020 yılı net dönem karı 2019'a göre %95,2 azalışla 4,6mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Şubat ayında yolcu sayısının %61,4 azalışla 1,93mn olduğunu açıklamıştır. Yolcu doluluk oranı ise Şubat döneminde 16,3 puan gerilemiş ve %61,7 olmuştur. 2021 yılının ilk 2 aylık döneminde yolcu sayısı toplamda %63,4 azalmış ve 3,9 milyonu göstermiştir. İlgili dönemin yolcu doluluk oranı ise 18,5 puan azalışla %60,9 olarak hesaplanmaktadır. Taşınan kargo-posta, Şubat'ta %3,9 artışla 133.556 ton, 2021'in ilk 2 ayında da %8,4 artışla 271.981 ton olarak gerçekleşmiştir. Şubat sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı 362'dir.
Pegasus (PGSUS, Nötr): Şirketin Şubat ayındaki yolcu sayısı 2020'nin aynı ayına göre %55 azalışla 1,06mn kişi olmuştur. Yolcu doluluk oranı ise 9,5 puan azalışla %78'i göstermiştir. 2021'in ilk 2 ayındaki yolcu sayısı %57 azalışla 2,11mn olurken, yolcu doluluk oranı 12,4 puan azalışla %76,3 olarak gerçekleşmiştir.
Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT): Şirketin kar payı dağıtımına ilişkin dün yer verdiğimiz haberde temettü tutarı sehven yanlış yazılmıştır. Doğru temettü tutarı aşağıdaki gibidir:
Yönetim Kurulu hisse başına brüt 1,2400TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen hak kullanım tarihi 28.04.2021'dir. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %2,2 olarak hesaplanmaktadır.
Halka Arz: Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (Ünlü & Co) hisselerinin yaklaşık %25'inin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Ünlü & Co'dan yapılan açıklamada, halka arz sürecinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in yetkilendirildiği belirtildi. Açıklamada yer alan bilgiye göre, merkezi İstanbul'da olan ve 500'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Ünlü & Co Grubu'nun ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'deki şubelerinin yanı sıra New York ve Londra'da ise aracı kurumları bulunuyor.
Konut: Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,6 azalarak 81.222 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15.929 konut satışı ve %19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Diğer yandan, Türkiye genelinde Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %66,5 azalış göstererek 14.669 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde ise konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,7 azalışla 151.809 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı %70,5 azalışla 25.401 oldu. Son olarak, yabancılara yapılan konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,0 azalarak 2.964 olurken, Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı.
Ulusoy Un (ULUUN, Nötr): Yurtiçi ve yurtdışı ev tüketimine yönelik perakende ürün pazar payını artırma hedefleri doğrultusunda, Samsun ve Çorlu üretim tesislerine birer adet paketleme makinası satın alımı gerçekleşmiş ve faaliyete alınmıştır. Yapılan yatırım ile günlük 1-2-5 kg ambalajlı un paketleme kapasitesi 540 ton/aydan 5940 ton/aya yükselmiştir