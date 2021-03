Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/03/2021

Halka Arz: Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (Ünlü & Co) hisselerinin yaklaşık %25'inin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Ünlü & Co'dan yapılan açıklamada, halka arz sürecinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in yetkilendirildiği belirtildi. Açıklamada yer alan bilgiye göre, merkezi İstanbul'da olan ve 500'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Ünlü & Co Grubu'nun ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'deki şubelerinin yanı sıra New York ve Londra'da ise aracı kurumları bulunuyor.