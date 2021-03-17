Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/03/2021

17 Mart 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Ford Otosan (FROTO, Pozitif): Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Ford Otosan ile Ford Motor Company arasında bu projeyi gerçekleştirmek amacıyla 1T Cargo Van Fason Üretim ve Tedarik Anlaşması, Yedek Parça Tedarik Anlaşması, Teknoloji ve Üretim Lisans Çerçeve Anlaşması ve ona bağlı olan Araç Programı Ürün Lisans Spesifikasyonları Ek Anlaşması imzalanmıştır. İlgili anlaşmalar uyarınca proje kapsamındaki 1 tonluk orta ticari araç 'Yeni Nesil Ford Transit Custom' ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarının Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak ve çoğu ihracata yönelik olacak şekilde üretilmesi öngörülmektedir. Ayrıca; Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen AG'nin yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin de Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında üretilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede önümüzdeki 5 yıl içerisinde Ford Otosan tarafından toplam 1.390mn EUR yatırım yapılması, halihazırda 180bin adet olan mevcut benzer nitelikteki aracın yerine geçmek üzere, 405bin adetlik yıllık ortalama 1 tonluk orta ticari araç üretim kapasitesi kurulması ve 11 yıl süreyle üretim yapılması öngörülmektedir.
retilecek araçların, yurt içinde Ford Otosan tarafından satışı gerçekleştirilecek Ford markalı olanlar haricindeki kısmının, Ford Motor Company'ye veya bağlı şirketlerine satılarak, satışların maliyet artı yöntemiyle fiyatlandırılması, yatırım maliyetlerinin önemli bir kısmının satışlar aracılığıyla Ford Motor Company'ye aktarılması öngörülmektedir. Anlaşmalarla ilgili olarak izleyen dönemde, tarafların projeye ilişkin program onaylarının alınması ve Rekabet Kurumu'na gerekli bildirim ve başvuru süreçlerinin tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu yatırım, Şirket tarafından 4 Aralık 2020 tarihinde duyurulan Yeni Nesil Ticari Araç Projeleri ile ilgili ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları için alınan ve Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650bin adede çıkartan 20.501.205.701 TL tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecektir. Ford Otosan hisseleri dün %9,97 yükseliş kaydetmiştir.
TOFAŞ (TOASO, Pozitif): Yönetim Kurulu hisse başına brüt 3,00 TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen hak kullanım tarihi 23.03.2021'dir. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %7,0 olarak hesaplanmaktadır.
Turkcell (TCELL, Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına 3 eşit taksitte ödenecek toplam brüt 1,1754 TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 30 Nisan, 30 Temmuz ve 27 Ekim 2021'dir. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %7,36 olarak hesaplanmaktadır.
Verusa Holding (VERUS, Sınırlı Pozitif): Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Tokat İli Zile İlçesi'nde bulunan 1 adet bakır maden sahası ruhsatını, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden (MTA) bedeli peşin ödenerek 16.03.2021 (dün) tarihi itibariyle satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatla birlikte Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 25 adete yükselmiştir.
Konut: TCMB tarafından Ocak 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı. Buna göre, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,8 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %30,4, reel olarak ise %13,5 oranında artmıştır.
Escort Teknoloji (ESCOM): Şirket'in iştiraki Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş Eyurtlar İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ne 1mn TL değerleme üzerinden %15 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi. Öğrenci yurtlarını internet ve mobil ortamlarda tanıtan ve rezervasyon yaptıran pazaryeri platformu Eyurtlar, öğrencilerin kendilerine uygun yurt bulmasına yardımcı olmaktadır.
Türk İlaç (TRILC): 16.03.2021 tarihinde TURK İLAÇ ve Serum Sanayi A.Ş ile Sudan'da yerleşik Meduro Company Ltd.arasında tek yetkili distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. İlk yıl için alınan sipariş miktarı 6,54mn USD tutarlı toplam 12mn adet torba serum için yapılmıştır. İlk yükleme tarihi haziran 2021 olarak planlanmıştır. Aylık 1mn sevkiyat yapılacaktır.