SON DAKİKA: Borsa İstanbul Fed öncesi tüm zamanların rekorunu kırdı! Gözler kritik faiz kararında...

FED PİYASALARIN ODAĞINDA YER ALIYOR

Fed'in dün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının bu akşam açıklanacak kararları öncesinde piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Fed'den faiz ya da para politikasına ilişkin herhangi bir değişiklik beklenmezken, bankanın ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi ve artan enflasyonist baskılara ilişkin değerlendirmeleri ile büyüme ve enflasyon tahminleri piyasaların odağında bulunuyor.

Analistler, Fed'in büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize edebileceğini belirterek, istihdam ve iş piyasasına dair endişelerin de vurgulanabileceğini kaydetti.