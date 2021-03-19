Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 19/03/2021

19 Mart 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Ege Gübre (EGGUB, Nötr): Yönetim Kurulu hisse başına brüt 2,50TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %1,1 olarak hesaplanmaktadır.
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, enerji sektöründe gelecekteki yatırımlarını yenilenebilir enerji üzerine planladıklarını belirterek, "Elimizde 565 megavat, halihazırda yapılmasını öngördüğümüz rüzgar santrali yatırımları var." dedi. Kaynak: AA
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Gübretaş'ın 2021- 2022 dönemini kapsayan ve işçi sendikası Petrol-İş Sendikası (Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası) ile işveren sendikası KİPLAS (Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası) arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 18.03.2021 tarihinde anlaşma ile sonuçlandığı duyurulmuştur.
Şişe Cam (SISE, Sınırlı Pozitif): 26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 18 Mart 2021 tarihinde 3.119.295 adet hissenin 7,67-7,83TL fiyat aralığında alımı gerçekleştirilmiştir.
TOFAŞ (TOASO, Sınırlı Negatif): Covid-19 pandemisi nedeniyle otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere küresel ölçekte birçok sektörü etkileyen elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunu yaşanmaktadır. TOFAŞ, ürünlerindeki yüksek teknoloji, giderek artan elektronik bileşim kullanımı ve dünya ile bütünleşik üretim sistemi sebebiyle söz konusu mikroçip tedarik sorunundan etkilenmektedir. Bu kapsamda bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikada üretim faaliyetlerine ara verilecektir. Söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Şirketin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecektir. TOFAŞ hisseleri dün %4,75 düşüş kaydetmiştir.
Türk Telekom (TTKOM, Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına 3 eşit taksitte ödenecek toplam brüt 0,5350 TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim 2021'dir. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre toplam temettü verimi %6,72 olarak hesaplanmaktadır.
Verusa Holding (VERUS, Sınırlı Pozitif): Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından açılan ruhsat ihalesinden; Balıkesir ili Bigadiç ilçesi'nde bulunan maden sahası ruhsat ihalesini kazanmış olup, 18.03.2021 (dün) tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatı satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatla birlikte Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 18 adete yükselmiştir.
Vestel Beyaz (VESBE, Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına 3 eşit taksitte ödenecek toplam brüt 4,2105 TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %7,45 olarak hesaplanmaktadır.
Vestel Elektronik (VESTL, Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına 3 eşit taksitte ödenecek toplam brüt 7,0374 TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %24,13 olarak hesaplanmaktadır.
Halka Arz: SPK, Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz'ın halka arz başvurusunu onayladı. Halka arz için satış fiyatı 8,50 TL olarak belirlendi.
İstanbul Finans Merkezi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ana hatlarını açıkladığı İstanbul Finans Merkezi'nin 10 maddelik temel yasası hazırlandı. Teklif, yakın zamanda TBMM'ye gönderilecek ve öncelikli yasalaşacak. Düzenlemeye göre bu bölgede faaliyet gösterecek finans şirketlerinin kazançlarının yüzde 75'i vergiden muaf tutulacak. Personel giderlerinin yüzde 80'i gelir vergisinden olacak. Kaynak: Hürriyet
Orge Enerji (ORGE): Şirketin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı Projesinin elektrik işlerine ilişkin 953bin EUR+KDV tutarındaki teklifinin kabul edildiği ve İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlandığı duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin Ekim 2021'de bitirilmesi planlanmaktadır.
Ulusoy Un (ULUUN): Şirketin %100 Bağlı Ortaklığı olan RolwegS.A, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 18.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Mısır İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif olan 8,4mn USD ( 61,6mn Türk Lirası) ile ihale sonucunda en düşük teklif sahibi firma olmuştur. İhale sonucunun kesinleşmesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun onayına tabidir. Şirket sonuç tebliğ edildiğinde gerekli açıklamalar yapılacağını belirtmiştir.