SON DAKİKA: Emeklilik sisteminde 3 büyük reform: Gençlere fırsat olacak!

"İLK ETAPTA 4-5 MİLYON GENCİN SİSTEME KATILACAĞI BEKLENİYOR"

Türkiye'de 18 yaş altındaki nüfusa bakıldığında yaklaşık 23 milyon kişinin olduğu görülüyor. Bu gençlerin tamamının hemen girmesi beklenmese de sektör temsilcileri ilk etapta 4-5 milyon gencin sisteme katılacağını bekliyor. Bu da hem BES sisteminin büyüme hem de tasarrufun artması açısından çok önemli bir rakam.