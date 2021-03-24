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Atlanta Başkanı Bostic: Fed faiz artışına 2023'te başlayabilir

Atlanta Başkanı , Fed’in 2023’te faiz artışına başlayabileceğini söyledi

Giriş Tarihi: 24.3.2021 14:57
Atlanta Fed Başkanı Bostic: Fed faiz artışına 2023'te başlayabilir

Wall Street Journal'da yer alan habere göre Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in 2023'te faiz artışına başlayabileceğini söyledi. Bostic "2023'ün faiz artışına başlamak için uygun olacağını düşünüyordum, bu düşüncem değişmedi" şeklinde konuştu.

Bostic gazeteye verdiği mülakatta faiz artışı için enflasyonda 'sürdürülebilir güçlü' seyir görmeleri gerektiğini belirterek "ancak bunun hızlıca olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Bostic varlık alımlarını azaltmak için zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. ABD Merkez Bankası koronavirüs pandemisi nedeniyle piyasayı desteklemek amacıyla varlık alım miktarını artırarak aylık 120 milyar dolara çıkarmıştı.

Bostic ayrıca bu yıl ABD ekonomisinin yüzde 6 büyüyeceğini öngördü.

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Atlanta Fed Başkanı Bostic: Fed faiz artışına 2023'te başlayabilir
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