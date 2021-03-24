Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 24/03/2021

24 Mart 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip olan, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesi yaptırılmış, değerleme şirketinin 16.03.2021 tarihli değerleme raporu ile şirketin tamamına 15mn ABD Doları değer biçilmiştir. Söz konusu şirketin %40 hissesinin 6mn ABD Doları bedelle satın alınmasına, bedelinin hisse devri sırasında peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Yataş Yatak ve Yorgan (YATAS, Sınırlı Pozitif): 23.03.2021 tarihinde Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş payları ile ilgili olarak 14,58 - 14,93 fiyat aralığından 121.000 adet alış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Şirket'in Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş sermayesindeki payı 24.03.2021 tarihi itibarıyla %3,65 olmuştur.
Ziraat Yatırım
Verusa Holding (VERUS, Nötr): 11.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında şirket; Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli yapılan toplantısında, Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan ve gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına bu yılın ilk yarısı içerisinde başlanmasına ve yatırımın mümkün olan en kısa sürede (en geç 2023 yılına kadar) tamamlanmasına karar verildiği kamuoyuna duyurmuştu. Söz konusu yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin 23.03.2021 tarihinde inşaat firmasıyla sözleşme imzalanmış olup, yatırıma başlanmıştır.
Ziraat Yatırım
Demir Çelik: Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Şubat ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Şubat'ta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 150,2 milyon ton oldu. Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 10,9 artarak 83 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 5,6 düşerek 7,5 milyon tona geriledi. Yine aynı dönemde Rusya'nın üretimi yüzde 1,3 azalarak 5,7 milyona tona, ABD'nin üretimi yüzde 10,9 gerileyerek 6,3 milyon tona ve Almanya'nın üretimi yüzde 10,4 düşerek 3,1 milyon tona geriledi. Birlik verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi de Şubat'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 3 milyon tona yükseldi.
Tekstil: Polyester ve pamuk ipliğinin ardından şimdi de likra tedarikinde sıkıntı yaşanıyor. Kilogram fiyatı son 3 ayda 5 dolardan 15 dolara çıkan ürün bulunamıyor. Sektör temsilcileri, hammadde sorununa çözüm bulunamaması halinde hazır giyim ihracatının bu yıl yüzde 10 düşeceğini belirtiyor. Geçen yıl başlayan salgın ile birlikte tüketicilerin evlere kapanması ve home office çalışma tarzının yaygınlaşması, tüketim tercihlerini de değiştirdi. Söz konusu değişimden hazır giyim sektörü de nasibini aldı ve esneyebilen, rahat kıyafet satışları arttı. Bu da üreticilerin pamuk ve esneyebilme özelliği olan likra gibi hammaddelere olan ihtiyacını artırdı. Ancak gerek yurtdışından gerekse iç piyasada artan talep, likra fiyatlarını artırmakla kalmadı aynı zamanda arz da talebi karşılayamaz duruma geldi. Son 3-4 aylık süreçte likranın kilogram fiyatı 5 dolardan 15 dolara kadar çıkmasının yanı sıra ürün tedarik edilemez duruma geldi.
Plastikkart (PKART): Şirket ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 23 Mart 2021 tarihinde, toplam değeri 12,7mn EUR olan akıllı kart satış ve kişiselleştirme anlaşması imzalanmıştır.
Ziraat Yatırım
Vakko Tekstil (VAKKO): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,5200TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen hak kullanım tarihi 28.04.2021'dir. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %3,2 olarak hesaplanmaktadır.
Ziraat Yatırım