Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 24/03/2021

Tekstil: Polyester ve pamuk ipliğinin ardından şimdi de likra tedarikinde sıkıntı yaşanıyor. Kilogram fiyatı son 3 ayda 5 dolardan 15 dolara çıkan ürün bulunamıyor. Sektör temsilcileri, hammadde sorununa çözüm bulunamaması halinde hazır giyim ihracatının bu yıl yüzde 10 düşeceğini belirtiyor. Geçen yıl başlayan salgın ile birlikte tüketicilerin evlere kapanması ve home office çalışma tarzının yaygınlaşması, tüketim tercihlerini de değiştirdi. Söz konusu değişimden hazır giyim sektörü de nasibini aldı ve esneyebilen, rahat kıyafet satışları arttı. Bu da üreticilerin pamuk ve esneyebilme özelliği olan likra gibi hammaddelere olan ihtiyacını artırdı. Ancak gerek yurtdışından gerekse iç piyasada artan talep, likra fiyatlarını artırmakla kalmadı aynı zamanda arz da talebi karşılayamaz duruma geldi. Son 3-4 aylık süreçte likranın kilogram fiyatı 5 dolardan 15 dolara kadar çıkmasının yanı sıra ürün tedarik edilemez duruma geldi.