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ve taşlar piyasası yeniden düzenlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Ekonomi Reform Takvimi"ni açıkladı. Buna göre ve taşlar piyasası kıymetli maden aracı kuruluşları, rafineriler, kuyumcular ve ayar evlerini kapsayacak şekilde tüm aktörleriyle yeniden düzenlenecek.

Giriş Tarihi: 24.3.2021 09:52 Son Güncelleme: 24.3.2021 09:54
Kıymetli madenler ve taşlar piyasası yeniden düzenlenecek

Kıymetli madenler ve taşlar piyasası kıymetli maden aracı kuruluşları, rafineriler, kuyumcular ve ayar evlerini kapsayacak şekilde tüm aktörleriyle yeniden düzenlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı "Ekonomi Reform Takvimi"ni açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumluluğundaki söz konusu düzenleme yıl sonuna kadar kanun ve idari kararlarla yapılacak. Yine yıl sonuna kadar kıymetli madenlerin ithalatı sonrası kaydedilen aşamalar daha şeffaf ve izlenebilir hale getirilecek.

Son dakika: Ekonomide reform takvimi açıklandı

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Kıymetli madenler ve taşlar piyasası yeniden düzenlenecek
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