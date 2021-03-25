Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 25/03/2021

25 Mart 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Şirket lehine T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde tahsis edilmiş kredi limitlerinden 135mn USD'lik tutarın, %100 hisselerine sahip olduğu Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye kullandırılmasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında daha önce açıklanan protokole ek olarak; İstanbul Çekmeköy'deki taşınmazların kadastral 312,4bin m²'lik kısmının toplam 937,3mn TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirket tarafından satın alınmasına ilişkin taraflar arasında ek protokol imzalanmıştır.
Söz konusu ek protokol ile Şirket projelerinden Gebze Emlak Konutları 3. Etap bünyesinde yer alan ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne satılan 320 adet bağımsız bölümün KDV Dahil 151,2mn TL'si satın alım bedeli olan 987,3mn TL'den mahsup edilecek, 411,2mn TL'si Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile daha önce imzalanan protokoller kapsamında Şirket tarafından devam ettirilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin iş ve işlemlerde kullanılacak, kalan tutar olan 374,9mn TL ise ayrıca ödenecektir.
Ziraat Yatırım
Adel Kalemcilik (ADEL): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,6350 TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen hak kullanım tarihi 30.09.2021'dir. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %2,8 olarak hesaplanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Beşiktaş (BJKAS): UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu- Yargı Komisyonu, UEFA Financial Fair Play Regülasyonu'nun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmemesi nedeniyle 2021/2022 UEFA gelirlerinin 15%'ine el konulacağını Beşiktaş'a tebliğ etti. Ancak 30 Eylül 2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçların 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırılması durumunda ilgili yaptırımın uygulanmayacağını bildirdi. Beşiktaş'ın açıklamasında, "Anılan borçların, kararda ifade edildiği gibi vadesi geçmiş borç olmadığı yönündeki iddiamız ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Buna ek olarak, kararda da belirtildiği üzere, karar henüz kesinleşmemiş olup CAS'a gitme hakkımız bulunmaktadır. Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz sürmektedir" denildi.
Ziraat Yatırım
Gentaş (GENTS): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,0649 TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen hak kullanım tarihi 31.05.2021'dir. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %1,2 olarak hesaplanmaktadır.
Ziraat Yatırım