Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 25/03/2021

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında daha önce açıklanan protokole ek olarak; İstanbul Çekmeköy'deki taşınmazların kadastral 312,4bin m²'lik kısmının toplam 937,3mn TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirket tarafından satın alınmasına ilişkin taraflar arasında ek protokol imzalanmıştır.

Söz konusu ek protokol ile Şirket projelerinden Gebze Emlak Konutları 3. Etap bünyesinde yer alan ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne satılan 320 adet bağımsız bölümün KDV Dahil 151,2mn TL'si satın alım bedeli olan 987,3mn TL'den mahsup edilecek, 411,2mn TL'si Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile daha önce imzalanan protokoller kapsamında Şirket tarafından devam ettirilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin iş ve işlemlerde kullanılacak, kalan tutar olan 374,9mn TL ise ayrıca ödenecektir.

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