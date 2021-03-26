Elon Musk bu kez Bitcoin için kurtarıcı olamadı

Bitcoin, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın ve Norveç Merkez Bankası Norges Bank Başkanı Oystein Olsen'ın açıklamaları sonrası baskı altına girdi. Açıklamalar sonrası 53.500 dolar bandına kadar çekilen Bitcoin, tepki alımlarıyla 57 bin dolara kadar yükselse de burada tutunamadı ve 51.500 dolara kadar gevşedi.
OLSEN: BİTCOİN'E YÖNELMEYİN
Dünyada en az nakit para kullanan ülke Norveç'in Merkez Bankası Norges Bank Başkanı Oystein Olsen, insanların alternatif olarak Bitcoin'e yönelmemesini ifade etti.Bitcoin'e Norges Bank darbesi! Son bir ayın en sert düşüşü!
POWELL: KRİPTO PARALAR BİRER SPEKÜLASYON ARACI
Fed Başkanı Jerome Powell ise kripto para birimlerini "Birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı. Dolardan çok altın gibi" olarak tanımladığını ifade etti. Powell, dijital para birimlerinin, "iyi birer değer deposu" olamadıklarının altını çizerek ve kripto paralara ilişkin düzenlemelerin henüz olması gerektiği düzeylerde olmadığını ifade etti.Fed Başkanı Powell: Kripto paralar dolara değil altına benzetilebilir
BİTCOİN SERT DÜŞTÜ
İkilinin bu çıkışı sonrası Bitcoin fiyatları baskı altına girdi. Bitcoin ilk başta 7'den fazla değer kaybederek 58 bin dolar bandından 53.500 dolara kadar geriledi. Bitcoin böylelikle son 1 ayın en sert düşüşünü yaşamış oldu. Gelen tepki alımlarıyla 57 bin dolar bandına kadar yükselen Bitcoin, yönünü tekrar aşağı çevirdi ve 51.500 dolar seviyesine kadar geriledi.
ELON MUSK BİTCOİN İÇİN SAHNEYE ÇIKTI
Kripto paralara olan ilgisiyle bilinen TESLA CEO'su ünlü milyarder Elon Musk, "Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin'leri doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüştürülmeksizin Bitcoin olarak saklanacak. Bitcoin ile ödeme özelliği, ABD dışında bu yılın sonlarında kullanılabilecek" diye konuştu.
ELON MUSK'IN AÇIKLAMALARI BU SEFER OLUMLU YANSIMADI
Musk'ın otomobil satışlarında 2021 sonu itibarıyla ödeme şekli olarak Bitcoin'in kabul edileceğini açıklaması baskıyı kıramadı. Musk'ın açıklamaları kısa vadede Bitcoin üzerinde baskıyı kıramazken, piyasada kripto paranın ödeme aracı olarak kabul edilmesinin ve ilerleyen dönemde diğer büyük şirketlerin de bunu takip etmesi durumunda orta ve uzun vadede olumlu kripto paralar için olumlu olacağı şeklinde yorumlandı.Bitcoin için devrim olacak: Elon Musk yine sahnede!