Oxford Economics: Agresif aşı planı Çin'in büyümesini %9,3'e çıkarabilir

Oxford Economics, Çin'in agresif aşı planının ülkenin 2021 büyümesini %9,3'e çıkarabileceğini öngördü. Kuruluş, Çin hükümetinin nüfusun %40'lık kısmını Haziran ayı sonuna kadar aşılamayı planladığını hatırlattı.

Planan hızda Eylül ayı itibarıyla Çin'de aşılamaların nüfusun %60-70'i seviyesine çıkabileceği kaydedildi. Oxford Economics, hedeflenen aşılama hızına ulaşılması halinde ülkede işletme ve tüketici güveninde artış olacağını, bunun da 2021 yılında GSYH artış hızını %9,3'e çıkarabileceğini belirtti. Değerlendirmede ana senaryoda ise Çin'de bu yıl %8,9 büyüme tahmin edildiği aktarıldı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller: Fed faiz artırımından çok uzak

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Knot: ECB tahvil alımlarını daha yeşil varlıklara yönlendirebilir