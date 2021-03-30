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Giriş Tarihi: 30.3.2021 13:25

: Agresif aşı planı Çin'in büyümesini %9,3'e çıkarabilir

Oxford Economics: Agresif aşı planı Çin'in büyümesini %9,3'e çıkarabilir

, Çin'in agresif aşı planının ülkenin 2021 büyümesini %9,3'e çıkarabileceğini savundu.

Oxford Economics, Çin'in agresif aşı planının ülkenin 2021 büyümesini %9,3'e çıkarabileceğini öngördü. Kuruluş, Çin hükümetinin nüfusun %40'lık kısmını Haziran ayı sonuna kadar aşılamayı planladığını hatırlattı.

Planan hızda Eylül ayı itibarıyla Çin'de aşılamaların nüfusun %60-70'i seviyesine çıkabileceği kaydedildi. Oxford Economics, hedeflenen aşılama hızına ulaşılması halinde ülkede işletme ve tüketici güveninde artış olacağını, bunun da 2021 yılında GSYH artış hızını %9,3'e çıkarabileceğini belirtti. Değerlendirmede ana senaryoda ise Çin'de bu yıl %8,9 büyüme tahmin edildiği aktarıldı.

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Oxford Economics: Agresif aşı planı Çin'in büyümesini %9,3'e çıkarabilir
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