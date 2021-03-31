Dış ticaret açığı Şubat'ta 3.3 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 15.9 azalarak 7 milyar 548 milyon dolardan, 6 milyar 350 milyon dolara geriledi.



Buna göre, Şubat'ta yıllık bazda yüzde 9.6 artarak 16 milyar 9 milyon dolara, ithalat yüzde 9.4 artarak 19 milyar 308 milyon dolara yükseldi. Genel ticaret sistemine göre ihracat Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 5.9 artarak 31 milyar 38 milyon dolara, ithalat yüzde 1.4 artarak 37 milyar 388 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Şubat ayında yüzde 9.7 artarak 13 milyar 955 milyon dolardan, 15 milyar 307 milyon dolara yükseldi.



Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 17.9 artarak 13 milyar 172 milyon dolardan, 15 milyar 531 milyon dolara yükseldi.



Şubat ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 498 milyon dolar Almanya aldı. Almanya'yı sırasıyla; 965 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 917 milyon dolar ile ABD, 833 milyon dolar ile İtalya, 755 milyon dolar ile Fransa izledi ve ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31'ini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı 2 milyar 952 milyon dolar ile Almanya aldı. Almanya'yı sırasıyla; 1 milyar 849 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 778 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 698 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 492 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.5'ini oluşturdu.



Şubat ayında ithalatta ilk sırayı 2 milyar 241 milyon dolar ile Çin aldı. Çin'i sırasıyla; 1 milyar 706 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 701 milyon dolar ile Almanya, 931 milyon dolar ile İtalya, 850 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.5'ini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı 4 milyar 440 milyon dolar ile Çin aldı. Çin'i sırasıyla; 3 milyar 534 milyon dolar ile Rusya, 3 milyar 212 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 602 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 579 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.4'ünü oluşturdu.