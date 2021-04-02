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Giriş Tarihi: 2.4.2021 10:29

: fiyat artışı dijital yuana ilgiyi artırıyor

Çin: Bitcoin fiyat artışı dijital yuana ilgiyi artırıyor

Merkez Bankası ülkenin dijital planına artan ilginin fiyatındaki artıştan da kaynaklanıyor olabileceğini bildirdi.

Çin Merkez Bankası'nın Araştırma bürosu direktörü Wang Xin, dijital yuan planına piyasa ilgisinin çok güçlü olduğunu belirterek, "Herkes gelişmeleri yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı. Wang, ilginin bir kısmının küresel ölçekte merkez bankalarının yaptıkları dijital para çalışmalarından kaynaklandığını ifade ederken, "Ancak diğer taraftan yükselen Bitcoin fiyatının da ilgiyi artırdığını görüyoruz" dedi.

Yönetici öte yandan Çin'in dijital para testlerini sürdüreceğini aktardı. Çin küresel merkez bankaları arasında dijital para konusunda en ileride olan ülke olarak biliniyor. Çin'in dijital yuanı ne zaman resmen kullanıma alacağı konusunda ise henüz bir takvim bulunmuyor.

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Çin: Bitcoin fiyat artışı dijital yuana ilgiyi artırıyor
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