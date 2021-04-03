Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı Mart'ta rekor kırdı

Borsada yatırımcı sayısında Şubat ayında görülen sınırlı gerileme Mart ayında yerini rekor seviyeye bıraktı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Mart ayında borsada yerli yatırımcı sayısı 2 milyon 236 bin 892 olarak kaydedildi. Böylelikle bir önceki aya göre yatırımcı sayısında yüzde 5 artış kaydedildi. Yılbaşından bu yana yerli yatırımcılar arasında259 bin 916 kişinin katıldığı görüldü.

Mart ayı rakamlarında BIST 100 yatırımcılarının sayısının yaklaşık 1,6 milyon olurken, BIST 30 yatırımcılarının ise 1,2 milyon civarında olduğu izlendi.

Yatırımcıların önemli bölümünün de portföyünün 10 bin liranın altında oluştuğu görüldü. MKK verilerine göre yatırımcıların yüzde 54,4'ünün hesabı 10 bin liranın altında. Hesabı 1 milyon ve üzerinde olan yatırımcıların ağırlığı ise yüzde 1,3 seviyesinde.

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