Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 09/04/2021

Yatırımcılar Borsa İstanbul'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım, 9 Nisan 2021 tarihli merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını bildirdi. Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok artan hisseler - Günlük değişim Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok azalan hisseler - Günlük değişim Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok artan hisseler - Haftalık değişim Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok azalan hisseler - Haftalık değişim Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok artan hisseler - Aylık değişim Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok azalan hisseler - Aylık değişim CANLI BORSA TAKİBİ YAPMAK VE BORSA İSTANBUL'DAKİ SON VERİLERE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ…