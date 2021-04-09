Haberler APara Haberleri Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 09/04/2021
Giriş Tarihi: 9.4.2021 09:20 Son Güncelleme: 9.4.2021 09:21

’da en çok artan hisseler 09/04/2021

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 09/04/2021

Yatırımcılar 'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım, 9 Nisan 2021 tarihli merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını bildirdi.

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 09/04/2021

'da en çok artan hisseler - Günlük değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 09/04/2021

'da en çok azalan hisseler - Günlük değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 09/04/2021

'da en çok artan hisseler - Haftalık değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 09/04/2021

'da en çok azalan hisseler - Haftalık değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 09/04/2021

'da en çok artan hisseler - Aylık değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 09/04/2021

'da en çok azalan hisseler - Aylık değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 09/04/2021

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Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 09/04/2021
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