Bitcoin ve kripto para için uyarı üstüne uyarı geldi! 'Olmayan şeyi satıyorlar'

SAHTE SUNUCU SATIYORLAR



Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Avukat Kadir Kurtuluş da "Birtakım gruplar internette network adı altında kripto para madenciliği için çiftlik kurduklarını, veri merkezlerinde yüzlerce cihazla bu işi yaptıklarını iddia ediyor" diyerek şunları ifade etti: "Madenciliğe başlamak isteyenlere birkaç bin dolar karşılığında sözde sunucu satıyorlar. Sunucuya yüklenecek yazılımlarla madencilik yapılabileceğini iddia ediyorlar. Birkaç ayda yatırılan paranın misliyle kazanılacağını vaat ediyorlar. Fakat genelde öyle bir sunucu hiç olmuyor. Olmayan bir şeyi satıyorlar. Güven sağlamak için yatırımcıya 1-2 ay para gönderiliyor ve daha fazla sunucu almaya yönlendiriliyor. Sonrasında ise bir anda ilgili kişiler ortadan kayboluyor. Madencilik yapacak kişiler, öncelikle yukarıda belirttiğim dolandırıcılıklara dikkat etmeliler, eğer bir yatırım yapacaklarsa gidip görmeliler. Sunucu bilgilerini almalılar. Ayrıca piyasada eski, madencilik yapılamayacak olan cihazları da satmaya çalışıyorlar. Şifre çözme zorlukları her geçen gün artıyor, eski cihaz ve işlemcilerle madencilik yapmak artık mümkün değil" dedi.