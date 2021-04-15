Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak! Nisan ayı faiz toplantısı için gözler Merkez Bankası'na döndü

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı Merkez Bankası tarafından açıklanacak. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda para politikasında sıkı duruşunu sürdürmesi beklenirken, Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleşecek ilk Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak mesajlar, piyasalar için kritik önem arz ediyor.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ POLİTİKA FAİZİNİN SABİT BIRAKILACAĞI YÖNÜNDE BİRLEŞTİ
Bugün (15 Nisan) gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngördü. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.
Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.
MERKEZ BANKASI BAŞKANI ŞAHAP KAVCIOĞLU: POLİTİKA FAİZİ ENFLASYON ÜZERİNDE OLUŞACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikası araçlarını bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirtti. Kavcıoğlu, "Enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız" dedi.
"ENFLASYONU YÜZDE 5 SEVİYESİNE İNDİRME HEDEFİNE SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ"
Kavcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "TCMB kanunla belirlenmiş görev ve yetkilileri çerçevesinde para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir şekilde davranacağız. Elimizdeki araçları bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
"SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE İSTİHDAM ARTIŞI ÖN KOŞUL"
Para politikasının sade şekilde uygulanmaya devam edileceğini belirten Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için önkoşul olduğunun farkındayım" diye konuştu.
Dolar/TL, küresel düzeyde doların geri çekilmesi ile Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi gevşedi. Türk Lirası, diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte küresel piyasalarda zayıflayan dolara karşı değer kazandı.
Dolar kuru saat 09:27 itibariyle 8.06 liradan işlem görürken, aynı saatte euro kuru, 9.67 liradan gram altın ise 452 liradan işlem gördü.
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