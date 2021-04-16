DOGE-Dogecoin yükselişte hız kesmiyor! Kripto para Dogecoin 16 Nisan bugün ne kadar, kaç dolar?

"DOGE BARKİNG AT THE MOON"

Dogecoin (DOGE), son 1 aydır Elon Musk'ın desteğinden uzaktı. Yaklaşık 1 ay sonra Musk'ın tweet'inin ardından zaten sürdürdüğü yükselişine hız kattı.

Ünlü girişimci ve Tesla ile SpaceX'in CEO'su Elon Musk, neredeyse bir ay süren aradan sonra ilk kez Dogecoin hakkında tweet attı. Emojilerin yer aldığı bir dizi şifreli tweetin ardından Musk, İspanyol ressam ve heykeltıraş Joan Miró'nun bir eserini paylaştı. Musk bu eseri paylaşırken en sevdiği kripto para birimine atıfta bulunarak "Doge Barking at the Moon" ifadelerini kullandı.