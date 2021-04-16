DOGE-Dogecoin yükselişte hız kesmiyor! Kripto para Dogecoin 16 Nisan bugün ne kadar, kaç dolar?

Kripto paralar son dönemde dünyanın en çok konuştuğu finansal bir konu olarak öne çıkıyor. Bitcoin, ETC gibi kripto paraların patlama yaşamasının ardından Elon Musk'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla desteklediği Dogecoin'in yaşadığı artış yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyenlerin dikkatini çekti.
Bugün ise yine son dönemin en ilgi çeken kripto para birimi olan Dogecoin için ciddi artış yaşanıyor. Dogecoin 16 Nisan bugün ne kadar, kaç dolar oldu? İşte detaylar;
DOGECOİN (DOGE) REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
Dogecoin 16 Nisan saat 08:28 itibariyle yüzde 70'i aşan primle 0.2416242 dolardan işlem görüyor. Zirve seviyesi 0.2988275 düzeyinde bulunuyor.
Bitcoin'in 2009'da gelişi, dijital para birimleri için taşkın kapılarını açtı. Piyasaya sürüldüğünden bu yana, çok çeşitli kullanım durumlarına sahip binlerce alternatif kripto para birimi (veya altcoin) ortaya çıktı. Bazıları kendilerini bir para birimi olarak kurmaya çalışırken, diğerleri Ethereum gibi akıllı sözleşme platformlarını beslemeyi hedefliyor.
"DOGE BARKİNG AT THE MOON"
Dogecoin (DOGE), son 1 aydır Elon Musk'ın desteğinden uzaktı. Yaklaşık 1 ay sonra Musk'ın tweet'inin ardından zaten sürdürdüğü yükselişine hız kattı.
Ünlü girişimci ve Tesla ile SpaceX'in CEO'su Elon Musk, neredeyse bir ay süren aradan sonra ilk kez Dogecoin hakkında tweet attı. Emojilerin yer aldığı bir dizi şifreli tweetin ardından Musk, İspanyol ressam ve heykeltıraş Joan Miró'nun bir eserini paylaştı. Musk bu eseri paylaşırken en sevdiği kripto para birimine atıfta bulunarak "Doge Barking at the Moon" ifadelerini kullandı.