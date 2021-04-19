ECB: Euro Bölgesi bankaları riskli varlıklarını düşük gösterdi

Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı tespite göre, Euro Bölgesi'nin büyük bankaları potansiyel zararları ölçmek için kendi modellerini kullanmaları nedeniyle riskli varlıklarını olması gerekenden 275 milyar euro daha az rapor ettiler.

ECB'nin 5 yıllık gözden geçirmesi sonucünde yaptığı tespike göre Euro Bölgesi'nin büyük bankaları riskli varlıklarını olması gerekenden 275 milyar euro, yüzde 12 daha düşük hesapladılar. Bu eksik raporlarlama, bankaların sağlamlıklarını ölçmekte kullanılan sermaye/riskli varlık oranını 20/18-2021 arasında 70 baz puan düşürdü.

ECB'nin bankacılık gözetim, denetim kurulu başkanı Andera Enria, bankalardan belirlenen zorunluluklara tam uyum görmek istediklerini söyledi.