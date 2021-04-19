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Giriş Tarihi: 19.4.2021 15:17 Son Güncelleme: 19.4.2021 15:17

: bankaları riskli varlıklarını düşük gösterdi

ECB: Euro Bölgesi bankaları riskli varlıklarını düşük gösterdi

'na () göre 'nin büyük bankaları riskli varlıklarını olduğundan daha düşük rapor ettiler.

Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı tespite göre, Euro Bölgesi'nin büyük bankaları potansiyel zararları ölçmek için kendi modellerini kullanmaları nedeniyle riskli varlıklarını olması gerekenden 275 milyar euro daha az rapor ettiler.

ECB'nin 5 yıllık gözden geçirmesi sonucünde yaptığı tespike göre Euro Bölgesi'nin büyük bankaları riskli varlıklarını olması gerekenden 275 milyar euro, yüzde 12 daha düşük hesapladılar. Bu eksik raporlarlama, bankaların sağlamlıklarını ölçmekte kullanılan sermaye/riskli varlık oranını 20/18-2021 arasında 70 baz puan düşürdü.

ECB'nin bankacılık gözetim, denetim kurulu başkanı Andera Enria, bankalardan belirlenen zorunluluklara tam uyum görmek istediklerini söyledi.

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ECB: Euro Bölgesi bankaları riskli varlıklarını düşük gösterdi
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