Küresel çip krizi 6 ay sürebilir

Cisco'nun CEO'su Chuck Robbins, global çip tedarikindeki sıkıntının üreticiler daha fazlıa kapasite için yatırımlarına başlasalar da 6 ay sürebileceğini savundu.

BBC'ye konuşan Robbins, "COVID krizi başladığınhda herkes talebin ciddi şekilde düşeceğini öngördü. Biz de dahil olmak üzere tüm üreticiler çip tedarikçilerine düşük talep sinyalleri verdik. Onlar da kapasitelerini düşürdüler. Ancak salgın döneminde talep yukarı gitti" dedi. Robbins ayrıca, şu an yaşanan durumun abartıldığından da endişe ettiğini de vurguladı.

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