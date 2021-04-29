Ethereum Avrupa Yatırım Bankası'nın hamlesi sonrası rekor kırdı





"Güney Koreli video oyunu devi Nexon Çarşamba günü yaptığı açıklamada , madeni para başına ortalama 58.226 dolar ödeyerek 100 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldığını söyledi . CEO Owen Mahoney, hareketin hissedar değerini korumak olduğunu iddia ettiği açıklamada şöyle dedi:

"'Bitcoin satın alımımız, hissedar değerini korumak ve nakit varlıklarımızın satın alma gücünü sürdürmek için disiplinli bir stratejiyi yansıtır. Mevcut ekonomik ortamda, bitcoin'in gelecekteki yatırımlar için nakitimizin değerini korurken uzun vadeli istikrar ve likidite sağladığına inanıyoruz.'

"Visa CEO'su Al Kelly, Salı günü bir kazanç çağrısı sırasında ödeme devinin kripto hırslarını tartışarak firmayı 'son derece iyi konumlandırılmış' olarak nitelendirdi. Kelly görüşme sırasında, 'Bu nedenle, odak noktamız bu alanda gördüğümüz beş farklı fırsata odaklanıyor ve bunun çok büyük bir şekilde eğildiğimiz ve son derece iyi konumlandırıldığını düşündüğüm alan olduğunu söyleyebilirim' dedi."