TÜİK Nisan ayı ekonomik güven endeksini açıkladı

Ekonomik güven endeksi Mart ayında 98,9 iken, Nisan ayında %5,1 oranında azalarak 93,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Nisan ayında %7,5 oranında azalarak 80,2 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %2,5 oranında azalarak 107,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,0 oranında azalarak 103,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %5,6 oranında azalarak 103,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,1 oranında azalarak 77,3 değerini aldı.