Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Nisan'da arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin Nisan ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü veriler ile AB ve Euro Bölgesi işsizlik oranlarını yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde Mart'ta yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, Nisan'da yüzde 1,6'ya çıktı.

Euro Bölgesi'nde Nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 10,3 ile enerjide gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,9 ile hizmetler, yüzde 0,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, Nisan ayında Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 1,9 olarak tahmin edildi.

İŞSİZLİK AZALDI

AB'de şubat ayında yüzde 7,4 seviyesinde olan işsizlik, Martta yüzde 7,3'e geriledi.

Euro Bölgesi'nde de şubat ayında yüzde 8,2 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, mart ayında yüzde 8,1'e indi.

İşsizlik, geçen yılın mart ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 7,1, AB'de ise yüzde 6,4 seviyesinde belirlenmişti.

Mart ayında işsizlik İspanya'da yüzde 15,3, İtalya'da yüzde 10,1, Fransa'da yüzde 7,9 ve Almanya'da yüzde 4,5 olarak ölçüldü.

AB'de işsiz sayısı martta 15 milyon 520 bin olurken, bunun 13 milyon 166 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Martta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 951 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 373 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,1 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 17,2 olarak ölçüldü.

AB EKONOMİSİ İLK ÇEYREKTE YÜZDE 0,4 DARALDI

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 azaldı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in birinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,8 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2020'nin ilk çeyreğine göre de yüzde 1,7'lik düşüş gösterdi.

GSYH, geçen yılın son çeyreğinde de AB'de yüzde 0,5, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,7 daralmıştı.

GSYH, birinci çeyrekte önceki çeyreğe göre Portekiz'de yüzde 3,3, Letonya'da yüzde 2,6, Almanya'da yüzde 1,7, İspanya'da yüzde 0,5 azaldı.