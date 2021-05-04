EBRD Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında işbirliğini derinleştirecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye Sanayi Bakanlığı arasında işbirliği derinleştirilecek. EBRD açıklamasında bakanlık ile varılan işbirliğinin derinleştirilmesi anlaşmasının Türkiye'nin daha rekabetçi ve bilgiye dayalı bir ekonomi haline gelmesini destekleme amaçlı olduğu kaydedildi.

Taraflar, varılan anlaşma ile makine, elektrik, elektronik, mobil telekom, kimya ve ilaç gibi rekabetçi sektörlerde inovasyonun artırılmasını da desteklemeyi hedefleyecekler. Hamle projesi olarak da bilinen proje ile taraflar Teknolojiye Dayalı Sanayi Hareketi oluşturmuşlardı.

Program ile teknoloji alanında yatırımları destekleyen birçok inisiyatifin birleştirilmesi ve yatırımcılara yatırımlar için "tek pencereli destek" sistemi kurulması hedefleniyor.