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Giriş Tarihi: 4.5.2021 08:50

PayPay, stablecoin çıkarmak için geliştiriciler ile görüşmeye başladı

PayPay, stablecoin çıkarmak için geliştiriciler ile görüşmeye başladı

'ın bir stablecoin çıkarmak için araştırma çalışmalarını başlattığı bildirildi. Piyasalarda bir süredir PayPal'ın kripto paralar ile ilgili çalışmalar yapacağı konuşuluyordu.

PayPal, bir stablecoin çıkarmak için araştırma çalışmalarını başlattı. Konuya yakın kaynakların The Block'a verdiği bilgiye göre PayPal, stablecoin protokol geliştiricilerinin bazıları ile görüşmeler yaptı.

PayPal'ın bu görüşmeleri, stablecoin ihracı için üçüncü bir tarafı ile çalışmaya eğilimli olabileceği yönünde değerlendirildi. PayPal sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Dijital paraların, dijital finansal hizmetler altlyaphıcının potanbiyelini, güvenilir bir ortak ile dijital ticaretin nasıl sağlamlaştırılmasına nasıl yardım edebileceğimizi araştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Paypal'ın sözcüsü, "Küresel bir şirket olarak finansal sistemin gelecek neslini şekillendirmede dünyanın her yerinden regüalatörler ve sektör ortakları ile birlikte çalışıyoruz. Bununla birlikte dedikodular ve spekülasyonlar şirketin gelecek planlarını belirleyici değil" ifadelerini de kullandı.

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PayPay, stablecoin çıkarmak için geliştiriciler ile görüşmeye başladı
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