PayPay, stablecoin çıkarmak için geliştiriciler ile görüşmeye başladı

PayPal, bir stablecoin çıkarmak için araştırma çalışmalarını başlattı. Konuya yakın kaynakların The Block'a verdiği bilgiye göre PayPal, stablecoin protokol geliştiricilerinin bazıları ile görüşmeler yaptı.

PayPal'ın bu görüşmeleri, stablecoin ihracı için üçüncü bir tarafı ile çalışmaya eğilimli olabileceği yönünde değerlendirildi. PayPal sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Dijital paraların, dijital finansal hizmetler altlyaphıcının potanbiyelini, güvenilir bir ortak ile dijital ticaretin nasıl sağlamlaştırılmasına nasıl yardım edebileceğimizi araştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Paypal'ın sözcüsü, "Küresel bir şirket olarak finansal sistemin gelecek neslini şekillendirmede dünyanın her yerinden regüalatörler ve sektör ortakları ile birlikte çalışıyoruz. Bununla birlikte dedikodular ve spekülasyonlar şirketin gelecek planlarını belirleyici değil" ifadelerini de kullandı.

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