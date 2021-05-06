Küresel bileşik PMI Nisan'da 11 yılın zirvesinde

Markit tarafından JP Morgan sponsorluğunda hazırlanan verilere göre Nisan ayında küresel ekonomik aktivite ve yeni siparişler 11 yılın en yüksek seviyelerine yükseldi.

Verilere göre Nisan ayında JP Morgan Küresel Bileşik Üretim Endeksi 56,3 puana çıktı. Mart ayında 54,8 puan düzeyinden bulunan rakam 132 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara girdi.

PMI rakamının yükselmesinde ABD ve İngiltere gibi ülkelerden gelen güçlü toparlanma verileri etkili oldu. Büyüme Japonya'da zayıf kalırken Brezilya ise Nisan'da aktivite daralması gösteren tek ülke olarak dikkat çekti.

Öte yandan aynı dönemde JP Morgan Küresel Hizmet Sektörü PMI da 56,6 ile 2007 yılı Temmuz ayından bu yana görülen en yüksek düzeyde açıklandı. Veri, Mart ayında 54,7 düzeyindeydi.