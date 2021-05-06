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Giriş Tarihi: 6.5.2021 11:48 Son Güncelleme: 6.5.2021 11:51

Küresel 7 yılın zirvesine yükseldi

Küresel gıda fiyatları 7 yılın zirvesine yükseldi

BM Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından açıklanan verilere  göre, global endeksi Nisan'da üst üste 11. ayda da artış göstererek 7 yılın zrivesine yükseldi.

BM Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından açıklanan verilere göre, global gıda fiyatları endeksi Nisan'da üst üste 11. ayda da artış gösterdi. Verilere göre, Nisan ayında gıda fiyatları endeksi 2,0 puan, %1,7 artarak 120,9 puana çıktı.

Endekste üst üste 11. ayda da artış yaşanması dikkat çekti. Veri, 2014 yılı Mayıs ayından bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara girdi. Dönem içinde bitkisel yağ fiyatları 2,9 puan, süt ürünleri fiyatları 1,4 puan, et fiyatları 1,7 puan artış ortaya koydu.

Tahıl fiyatlarında 1,5 puan, şeker fiyatlarında ise 3,8 puan yükseliş yaşandı.

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Küresel gıda fiyatları 7 yılın zirvesine yükseldi
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