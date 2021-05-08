Küresel piyasalarda emtia fiyatları enflasyon endişelerini güçlendiriyor

BAKIR ÜST ÜSTE 5 HAFTA YÜKSELDİ

Bakırın libresi de yükselişini üst üste 5. haftaya taşıyarak, yüzde 5,5 yükseldi ve haftayı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,72 dolardan tamamladı.

Son dönemde enflasyon endişeleriyle yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,49'la 8 Mart haftasından bu yana en düşük seviyesini gördüğü haftada, 6 baz puan düşüşle yüzde 1,58'e geriledi.

Bu hafta ekonomik aktiviteye ilişik verilerin yanı sıra para ve maliye politikalarına yönelik açıklamalar da gündemi meşgul etti. Ekonomi yetkililerinden, enflasyona ve olası parasal sıkılaştırmaya karşı uyarıda bulunanlara bu hafta Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da katıldı. Georgieva, hafta içindeki açıklamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlanan politika desteğinin çok dikkatli bir şekilde geri çekilmesi gerektiğini belirterek, dünyanın yükselen faiz oranlarına hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in faiz artışına ilişkin açıklamalarıyla varlık fiyatlamalarında kısa süreli ancak sert dalgalanmalar görüldü.

Katıldığı etkinlikteki konuşmasında, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini belirten Yellen, birkaç saat sonra değerlendirmesine ise faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini ifade etti.

Kovid-19 salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemeye paralel ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentileri petrol fiyatlarını da destekledi. Brent petrolün varili ise yukarı yönlü hareketini ikinci haftaya taşıyarak bu hafta yüzde 2,3 artışla 68,1 dolar oldu.