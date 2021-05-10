Binance bütün para çekim işlemlerini geçici olarak durdurdu! Nedeni SHIB-Shiba Coin mi?

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance, bütün çekim işlemlerini geçici olarak askıya aldı.

Binance'den yapılan açıklamada, "Tüm para çekme işlemleri geçici olarak askıya alındı. Ekibimizin üzerinde çalışıyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz" denildi.

Binance, para çekme talebi göndermeniz durumunda bunun kuyruğa ekleneceğini ve sorun çözüldükten sonra işleme alınacağını açıkladı.

NEDENİ SHIB-SHİBA COİN Mİ?

Binance'de henüz listelenmeyen ve son günlerde sert yükseliş hareketleri sergileyen SHIB-Shiba Coin'e yatırım yapmak isteyenlerin hızlı çekim işlemi yapması yüzünden geçici olarak para çekmelerde aksaklık yaşandığı yönünde bilgiler kripto para piyasasında konuşuldu.

BİNANCE YENİDEN PARA ÇEKME İŞLEMİNİN BAŞLADIĞINI DUYURDU

Binance bugün TSİ 14:00'te popüler kripto para Shiba Inu'yu (SHIB) listeleyeceğini duyurmuştu. Binance kısa bir süre para çekimini durdurduktan sonra işlemlerin yeniden başladığını duyurdu.

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