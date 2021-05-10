Brent petrol fiyatı 69 doları aştı: İşte emtia piyasasında son durum

ABD yönetimi, Petrol boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline'ın saldırıyı atlatması için şirkete destek olduğunu açıkladı. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, önceliklerinin boru hattının tamir edilmesi olduğunu belirterek Colonial'ın faaliyetlerini en kısa zamanda tekrar başlatmasını sağlayıp daha ciddi enerji tedarik aksaklıklarının önüne geçilmesi için Washington'un çalıştığını açıkladı.



Raimondo, "Şu anda herkesin görev başına çağrıldığı bir durum var. Şirketle, eyaletle ve yerel yetkililerle beraber çalışarak şirketin mümkün olan en kısa sürede normal faaliyetlerine geri dönebilmesini ve tedarikte daha fazla aksaklık yaşanmamasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdamdaki beklentilerin altındaki artışın faizlerin uzun süre düşük kalacağı beklentilerini destekleyerek altına olan talebi artırmasıyla, geçen haftanın son işlem gününde 1,840 doları aştıktan sonra, yeni haftanın ilk işlemlerinde bu düzeyin hafif altına çekildi.



Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0.79 artışla 69.22 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.79 artışla 65.31 dolar,

- altın yüzde 0.37 artışla 1,838.15 dolar,

- gümüş yüzde 1.14 artışla 27.76 dolar,

- bakır yüzde 2.94 artışla 10,412.50 dolar,

- platin yüzde 0.45 artışla 1,262.40 dolar,

- paladyum yüzde 0.44 artışla 2,941.91 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada, gram altın 488 liraya, çeyrek altın 805 liraya, Cumhuriyet altını da 3,209 liraya yükseldi.



Dünya gıda fiyatları, Nisan ayında art arda 11. ayda da artarak Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek düzeye çıktı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Mart revize 118.9 seviyesinden Nisan ayında 120.9'a çıktı. Mart ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 118.5 olarak açıklanmıştı. FAO, yeni tahminlerin önümüzdeki sezon hem küresel buğday hem de mısır üretiminde büyümeye işaret ettiğini açıkladı.



ALB Forex'in günlük tarımsal emtia bülteninde, "Bu yıl emtia fonlarına yapılan yatırımlar, küresel ekonomik faaliyetteki toparlanma ve ve dünyadaki hükümetlerin teşvik önlemleriyle desteklenerek rekor seviyeye ulaştı" denildi ve şöyle devam edildi:



"Chicago Ticaret Borsası mısır vadeli işlemleri, küresel arzlar ve güçlü talebe ilişkin endişelerin güçlü kazanımlara yol açmasıyla sekiz yıldan fazla süredir en yüksek fiyatını Çarşamba günü belirledi.



"ABD Tarım Bakanlığı'nın Hindistan ataşesi, Hindistan'ın buğday ihracatının 2021-22 ticaret yılında yüzde 26 düşüşle 2 milyon tona ulaştığını ve üretimin de düşeceğini tahmin ediyor.



"Tarım emtiası, arzdaki daralma, talep artışı ve kuraklık gibi faktörlerle 8 yıldan fazla sürenin zirvesine çıktı.



"ABD Tarım Bakanlığı haftalık raporunda, Pazar günü ABD'nin mısır ekimlerinin yüzde 46'sının tamamlandığını ve analistlerin yüzde 44'lük beklentilerinin üzerinde olduğu belirtildi.



Euronext yeni mahsul buğday vadeli işlemleri, bir gün önceki düşüşün ardından istikrarlı bir şekilde yükseliş göstererek, Nisan ayı için yüzde 10'luk bir artış kaydetti.



"Avrupa Komisyonu Perşembe günü, 2021 / 22'de Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinde kullanılabilir ekmeklik buğday üretimi tahminini 124.8 milyon tona düşürdü.



"Buğdayda, 710/755 bölgesine oluşan yatay sıkışmanın yukarı yönlü kırılması ile yükseliş hız kazandı. 755 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece 770 ana direnç seviyesi takip edilebilir. 755 seviyesi altına geçilmesi durumunda ise 740/735 ara destek bölgesine doğru satış baskısı yaşanabilir.



"Kakao fiyatı düşüş kanalı içerisindeki hareketini sürdürüyor. 2315 seviyesine kadar geri çekilen fiyat bugün 2436 direncini test etmesinin ardından satıcılı seyrediyor. Fiyatta satışlar derinleşirse 2379 seviyesi destek olarak takip edilebilir. 2436 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarda 22502 seviyesine doğru alımlar hızlanabilir.



"Şeker fiyatı yükselen kanal içerisindeki hareketini sürdürüyor. 17.90 seviyesine yükselmesinin ardından kar satışları görülen fiyat bültenimizi yazdığımız sıralarda satıcılı seyrediyor. Satış baskısının artması halinde 17.15 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. Fiyatta toparlanma görülürse 17.55 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir.



"Pamukta, düşüş trendinin geçtiği 91.00 seviyesi test edildi. Ardından hafif geri çekilmenin izlendiği pamukta, 90.20 destek bölgesinin altında geçilmesi durumunda 88.35 seviyesine doğru satış baskısı yaşanabilir. Yukarı alanda 91.00 seviyesinin aşılması durumunda ise 91.65/92.70 sıralı dirençler takip edilebilir."