Block.one'dan 10 milyar dolarlık yatırımla kripto para borsası kuruyor

Paypal'ın kurucusu Peter Thiel ve diğer birçok milyarderin desteklediği Block.one blokzincir platformu, 10 milyar dolar yatrımla yeni bir kripto para borsasını hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Kripto para borsasının kurulması için Block.one 10 milyar dolar değerinde dijital varlık ve nakit yatırımı yapacak. Bu yatırımla birlikte 9,7 milyar dolar değerinde 164 bin Bitcoin, 100 milyon dolar nakit ve Block.one'ın işlemlerine güç verecek 20 milyon EOS alınması planlanıyor.

Yeni kurulacak kripto para borsası halihazırda mevcut blokzincir teknolojisini merkeziyetsiz finans mimarisiyle birleştirmeyi hedefliyor. Yatırımla birlikte, Block.one'ın en büyük ICO'lardan biriyle 4 milyar dolara ulaşan EOS teknolojisinin de yeniden canlanması bekleniyor.