Haberler APara Haberleri ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta: Küresel kripto para madenciliği hedeflere zarar veriyor
Giriş Tarihi: 11.5.2021 16:53

ECB Yönetim Kurulu Üyesi : Küresel madenciliği hedeflere zarar veriyor

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta: Küresel kripto para madenciliği hedeflere zarar veriyor

ECB Yönetim Kurulu Üyesi , 'in tek başına Hollanda kadar elektrik kullanımına neden olduğuna vurgu yaparak, "Küresel madenciliği sürdürülebilirlik hedeflere zarar veriyor" dedi.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, küresel pandemi döneminde azalan aktivite ile küresel emisyon hacimlerinde düşüş yaşandığını ancak bu düşüşü yetersiz bulduklarını söyledi. Mevcut ortamda emisyonun yeni kriz öncesi seviyelere geldiğini aktardı.

"Kripto paraların çevresel etkisini azaltmak ve sınırlamak küresel müzakelerin parçaları arasında olmalı" ifadelerini de kullananan Panetta, Bitcoin'in tek başına Hollanda kadar elektrik kullanımına neden olduğuna vurgu yaptı. Küresel kripto para madenciliğinin sürdürülebilirlik hedeflerine zarar verdiğini belirtti.

Block.one'dan 10 milyar dolarlık yatırımla kripto para borsası kuruyor

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta: Küresel kripto para madenciliği hedeflere zarar veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA