ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta: Küresel kripto para madenciliği hedeflere zarar veriyor

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, küresel pandemi döneminde azalan aktivite ile küresel emisyon hacimlerinde düşüş yaşandığını ancak bu düşüşü yetersiz bulduklarını söyledi. Mevcut ortamda emisyonun yeni kriz öncesi seviyelere geldiğini aktardı.

"Kripto paraların çevresel etkisini azaltmak ve sınırlamak küresel müzakelerin parçaları arasında olmalı" ifadelerini de kullananan Panetta, Bitcoin'in tek başına Hollanda kadar elektrik kullanımına neden olduğuna vurgu yaptı. Küresel kripto para madenciliğinin sürdürülebilirlik hedeflerine zarar verdiğini belirtti.

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