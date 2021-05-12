ABD'de enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Küresel piyasaların yön arayışı açısından odaklandığı ABD enflasyon verileri açıklandı ABD'de Nisan ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,8 yıllık bazda yüzde 4,2 artış kaydetti. Böylelikle ülkede tüketici enflasyonu 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 13 yılın zirvesine yükseldi.

ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

Ekonomistlerin beklentisi ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,6, aylık enflasyonun ise yüzde 0,2 artması yönündeydi. ABD Başkanı Joe Biden'ın teşvik paketi ve küresel emtialardaki yükseliş ivmesi sonrasında ülkede enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü bir seyir izlenmişti.

Tahvil piyasasında gelecek 5 yıla ilişkin tüketici fiyat enflasyon beklentileri 2006'dan beri en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyona endeksli tahvil ile enflasyon dışı tahviller arasındaki farkı ölçen 5 yıllık başabaş faiz oranı 3,4 baz puan artışla yüzde 2.7327 olarak 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı. 5 yıllık nominal tahviller ise yaklaşık bir baz puan düşüşle yüzde 0.76 oldu.

TOPARLANMA BEKLENTİLERİ VE TEŞVİK PAKETLERİ UZUN VADELİ ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR

ABD'nin en büyük boru hatlarından birinin siber saldırı nedeniyle kapatılması sonrası petrol ürünlerindeki artış faiz oranlarının yükselişinde etkili oldu. ABD büyümesinde toparlanma beklentileri, altyapı harcaması planları ve pandemi teşvik paketleri de uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yükselişinde etkili oluyor.

FED: ENFLASYONDA YÜKSELİŞ GEÇİCİ

Fed üyelerine göre enflasyonda artış geçici Fed üyeleri ise son açıklamalarında enflasyonda endişeye gerek olmadığına işaret etti ve enflasyonda artışın geçici olacağı görüşlerini yineledi. Amerikan ekonomisi görünümünün "parlak" olduğunu belirten Fed üyesi Lael Brainard, Fed olarak hedeflerinden uzak olduklarını, hedeflere ulaşmak için sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester zayıf istihdam verisine rağmen görünümün parlak olduğunu belirtirken "İstihdam piyasasında daha fazla güçlenme görmek isterim" ifadelerini kullandı. Atlanda Fed Başkanı Raphael Bostic ekonominin toparlanmasının uzun süreceğini vurgularken Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise varlık alımlarını azaltma tartışmalarını "erken" olarak yorumladı.