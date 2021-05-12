Fed'den beklentileri aşan enflasyon sonrası ilk açıklama: Adım atmaktan çekinmeyiz

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD'de Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerinin kendisi için sürpriz olduğunu, gerekmesi durumunda enflasyonu hedeflenen seviyelere indirmek için adım atmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

NABE konferansında yaptığı konuşmanın ardından soruları yanıtlayan Clarida pandemi sürecinden sonra ABD ekonomisinin yeniden açılmasıyla bazı dengesizliklerin söz konusu olabileceğini, bu dengesizliklerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Ekonomide bastırılmış bir talep olduğunu söyleyen Clarida arzın bu talep seviyesini karşılayacak seviyeye gelmesinin zaman alacağına dikkat çekti.

ABD'de enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

ABD'DE ENFLASYON 13 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

Küresel piyasaların yön arayışı açısından odaklandığı ABD enflasyon verileri açıklandı ABD'de Nisan ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,8 yıllık bazda yüzde 4,2 artış kaydetti. Böylelikle ülkede tüketici enflasyonu 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 13 yılın zirvesine yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Ekonomistlerin beklentisi ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,6, aylık enflasyonun ise yüzde 0,2 artması yönündeydi. ABD Başkanı Joe Biden'ın teşvik paketi ve küresel emtialardaki yükseliş ivmesi sonrasında ülkede enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü bir seyir izlenmişti.