DOGE-Dogecoin Coinbase'de listelenecek

Dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan Coinbase, 6-8 hafta içinde Dogecoin işlemlerine başlanmasının planlandığını bildirdi.

ABD merkezli kripto borsası Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, "DogeCoin'i 6-8 hafta içinde işlemlerimiz arasına almayı planlıyoruz. Zaman içinde kripto piyasada para sayısı çok artacak. Ben bu durumu Apple ya da Google'ın uygulamalarına benzetiyorum.

Zamanla uygulamalar gibi milyonlarca kripto para olabilir" dedi. Elon Musk da dün gece DogeCoin'in işlem hızının daha yüksek olduğunu ifade etmişti. Musk açıklamasından bazı uzmanlar şirketin kriptoda tercih ettiği para biriminin Dogecoin olduğu iması okumuşlardı.

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