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Giriş Tarihi: 21.5.2021 08:57

dijital dolar konusunda 'Müzakere belgesi' yayınlayacak

Fed dijital dolar konusunda 'Müzakere belgesi' yayınlayacak

, hızla gelişen dijital ödeme teknoljileri ve özellikle bir dijital belgesi çıkarma olasılığı konusunda bu yaz bir 'Müzakere belgesi' yayınlayacak.

Fed, 'Müzakere belgesi' ile merkez bankası dijital parası konusunda kamuoyundan görüş toplayacak. Açıklanacak müzakere belgesinin Fed'in merkez bankası dijital parası çıkarma konusunda devam eden araştırmalarına yer vermesi bekleniyor.

Fed Başkanı Powell yaptığı açtıklamada, ABD merkez bankası tarafından çıkarılacak herhangi bir dijital paranın nakitin ve ticari bankalarda mevdruat gibi doların cari özel sökter dijital formlarının yerini alacak şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Powell, "Bir merkez bankası dijital parasının dizaynı para politikası, finansal istikrar, tüketicinin korunması, hukuki durum gibi pek çok konuda önemli değerlendirmeler gerektiriyor. Kamuoyu ve seçilmiş şetkililerin bu konuyu dikkatle düşünmeleri ve analiz etmeleri de gerekiyor" diye konuştu.

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Fed dijital dolar konusunda 'Müzakere belgesi' yayınlayacak
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