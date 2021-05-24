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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:56

Atlanta Fed Başkanı : Attığımız adımları Wall Street istiyor diye yapmıyoruz

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: Attığımız adımları Wall Street istiyor diye yapmıyoruz

Atlanta Fed Başkanı , istihdam yaratımı için gösterdikleri çabayı Wall Street istiyor diye değil, ekonomi için en iyisi olduğuna inandıkları için attıklarını ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, istihdam yaratımı için gösterdikleri çabanın Wall Street'in de faydasına olduğunu, ancak bu adımları Wall Street istiyor diye değil, ekonomi için en iyisi olduğuna inandıkları için attıklarını söyledi.

Bostic, "İstihdam tarafından başarılı olmak, servet tarafında da başarılı olmak demek. Biri olmadan diğerini yapamazsınız" diye konuştu.

Fed olarak odak noktalarının mümkün olduğu kadar çok insana bir iş sağlamak olduğunu ifade eden Bostic, "Wall Street'in istediğini yapmadım. Ekonomi için en iyisi ne ise onu yaptım" dedi.

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Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: Attığımız adımları Wall Street istiyor diye yapmıyoruz
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