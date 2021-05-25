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Giriş Tarihi: 25.5.2021 10:51

Başkanı : Kripto paralar konusunda kuşkuluyum

BoE Başkanı Andrew Bailey: Kripto paralar konusunda kuşkuluyum

İngiltere Merkez Bankası () Başkanı , kriptoparalar konusunda uzun süredir dile getirdiği endişelerini tekrarladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, kriptoparalar ve benzer varlıkların halk için bir tehlike olduğunu savundu. Britanya Parlamentosu Hazine Komitesi'nde konuşan Bailey, "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum, çünkü onlar tehlikeli, orada büyük bir heyecan, heves var" diye konuştu.

BoE Başkanı daha önce yaptığı açıklamalarda da insanların ancak tüm paralarını kaybetmeye hazır olduklarında kriptoparalara yatırım yapmaları gerektiğini söylemişti.

Bailey, Komite'deki konuşmasında, Britanya'da fiyat baskılarının koronavirüs salgını kaynaklı arz darboğazları yaşayan bir elin parmakları kadar sektörün ötesine yayılması halinde BoE'nin para politikası duruyunu yeniden düşünmesinin gerekebileceğini de ifade etti.

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BoE Başkanı Andrew Bailey: Kripto paralar konusunda kuşkuluyum
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