Bölgesel Fed başkanlarından peş peşe 'Varlık alımı' açıklaması

"TAHVİL ALIMINI AZALTMAYI ACİLEN KONUŞMAYA İHTİYAÇ YOK"

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, önümüzdeki toplantılardan birinde varlık alımlarını hızını azaltmayı tartışmaya başlayacakları bir noktaya geleceklerini söyledi. Fed'in varlık alımları, para politikası için kararlarının elde edilen verilere göre belirlendiğini ifade eden Clarida, "Tahvil alımını azaltmayı acilen konuşmaya ihtiyaç yok. Önümüzdeki toplantılarda tahvil alım hızını azaltmayı konuşmaya başlayacağımız bir noktada olacak. Bu konu, Nisan toplantısının odak noktası değildi. Hangi toplantıda gündeme geleceği veri akışına bağlı olacak" diye konuştu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ilk toplantısı 15-16 Haziranda. Clarida, Yahoo Finance'a verdiği demeçte, ABD'de enflasyonun kontrolden çıkabileceği yönündeki endişelere de yanıt verdi ve Fed'in gerektiğinde ekonomik toparlanmayı tehlikeye atmadan enflasyonu aşağı çekebilecek araçlara sahip olduğunu vurguladı.

"BU KONULARA KAFA YORMAK İÇİN ÖNCE KRİZDEN ÇIKMALIYIZ"

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in varlık alım programını azaltmayı tartışmaya başlaması yönündeki karşı çıkışı bir kez daha ortaya koydu. Bullard, aralarında varlık alım hızının da olduğu para politikası kararlarında bir değişikliği konuşmaya başlamak için çok erken olduğunu ifade ederek, "FOMC'nin bu konulara kafa yormaya başlaması için önce krizden çıkmalıyız" dedi. Pandeminin sonuna yaklaşıldığı ve toparlanmanın ivme kazandığı bir ortamda finansal istikrarsızlığı ABD ekonomisi için "potansiye risk" olarak değerlendirdiğini de anlatan Bullard, "Finansal istakarı çok yakından izliyoruz. İstikrarsızlık risklerinin normalden draha yüksek olduğunu söyleyebilirim, ancak hala alarm verici bir seviyede değiller" diye konuştu. Konuşmasında enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl hedefin üzerine gidebileceğine de işaret eden Bullard, enflasyon baskılarının er ya da geç hafifleyeceğini düşündüğünü de söyledi.