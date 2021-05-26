Bölgesel Fed başkanlarından peş peşe 'Varlık alımı' açıklaması

2021 yılında küresel büyümenin hız kazanması beklenirken, ABD'de artan enflasyon ve enflasyon beklentileri Fed'in para politikasında bir sıkılaştırma yapabileceği algısı yarattı. Ekonomistler sıkılaştırma hamlesinin ilk adımını, "Varlık alımlarında azaltma" şeklinde olacağını tahmin ederken, bölgesel Fed başkanlarından bu konu üzerine açıklamalar gelmeye devam ediyor.
"DAHA BAŞLANGIÇ AŞAMASINDAYIZ"
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in ekonomiye sağlanan teşviklerin, desteklerin nasıl ve ne zaman geri çekilmeye başlanacağının değerlendirilmesinde daha başlangıç aşamasında olduğunu söyledi. CNBC'ye demeç veren Daly, "Sürekli varlık alımlarının azaltılmasından söz ediliyor. Ancak herkesin şunu bilmesini istiyorum ki, hemen atılacak bir adımdan söz etmiyoruz. Şu anda politika çok iyi bir yerde. Sabır ve para politikasının ekonominin koronavirüs salgınından toparlanmasına yardım için nasıl düzenleneceği Fed için önemli" diye konuştu. Verdiği demeçte, varlık alımlarını azaltmak için Fed'in hedeflerine doğru önemli ilerleme göre şartının yerine geldiğini henüz görmediklerini de belirten Daly, "İşimizin bittiğini söylemek için çok erken" dedi.
"TAHVİL ALIMINI AZALTMAYI ACİLEN KONUŞMAYA İHTİYAÇ YOK"
Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, önümüzdeki toplantılardan birinde varlık alımlarını hızını azaltmayı tartışmaya başlayacakları bir noktaya geleceklerini söyledi. Fed'in varlık alımları, para politikası için kararlarının elde edilen verilere göre belirlendiğini ifade eden Clarida, "Tahvil alımını azaltmayı acilen konuşmaya ihtiyaç yok. Önümüzdeki toplantılarda tahvil alım hızını azaltmayı konuşmaya başlayacağımız bir noktada olacak. Bu konu, Nisan toplantısının odak noktası değildi. Hangi toplantıda gündeme geleceği veri akışına bağlı olacak" diye konuştu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ilk toplantısı 15-16 Haziranda. Clarida, Yahoo Finance'a verdiği demeçte, ABD'de enflasyonun kontrolden çıkabileceği yönündeki endişelere de yanıt verdi ve Fed'in gerektiğinde ekonomik toparlanmayı tehlikeye atmadan enflasyonu aşağı çekebilecek araçlara sahip olduğunu vurguladı.
"BU KONULARA KAFA YORMAK İÇİN ÖNCE KRİZDEN ÇIKMALIYIZ"
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in varlık alım programını azaltmayı tartışmaya başlaması yönündeki karşı çıkışı bir kez daha ortaya koydu. Bullard, aralarında varlık alım hızının da olduğu para politikası kararlarında bir değişikliği konuşmaya başlamak için çok erken olduğunu ifade ederek, "FOMC'nin bu konulara kafa yormaya başlaması için önce krizden çıkmalıyız" dedi. Pandeminin sonuna yaklaşıldığı ve toparlanmanın ivme kazandığı bir ortamda finansal istikrarsızlığı ABD ekonomisi için "potansiye risk" olarak değerlendirdiğini de anlatan Bullard, "Finansal istakarı çok yakından izliyoruz. İstikrarsızlık risklerinin normalden draha yüksek olduğunu söyleyebilirim, ancak hala alarm verici bir seviyede değiller" diye konuştu. Konuşmasında enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl hedefin üzerine gidebileceğine de işaret eden Bullard, enflasyon baskılarının er ya da geç hafifleyeceğini düşündüğünü de söyledi.