Haberler APara Haberleri Elon Musk: DOGE-Dogecoin konusunda yapabileceklerim sınırlı
Giriş Tarihi: 26.5.2021 09:42 Son Güncelleme: 26.5.2021 09:44

: - konusunda yapabileceklerim sınırlı

Elon Musk: DOGE-Dogecoin konusunda yapabileceklerim sınırlı

Kripto paralara ilgisi olduğu bilinen ve sık sık bu yönde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken TESLA CEO'su 'tan yeni - açıklaması geldi. Musk, "Bilinmesini isterim ki Dogecoin'in resmi bir organizasyonu yok. Dogecoin konusunda kimse bana karşı sorumlu değil. Bu nedenle bu konuda  adım atma imkanlarım sınırlı" diye konuştu.

Tesla CEO'su Elon Musk yatırımcıların kendisi ile yakından ilişkili gördükleri kripto para DOGE-Dogecoin konusunda yapabileceklerinin sınırlı olduğunu belirtti.

Açıklamaları ile kripto para piyasasında sert oynaklıklara neden olan Musk, Twitter üzerinden bir yatırımcının "Dogecoin'in CEO'su Elon Musk, emin ellerdeyiz" değerlendirmesine yanıt verdi. Musk, "Bilinmesini isterim ki Dogecoin'in resmi bir organizasyonu yok. Dogecoin konusunda kimse bana karşı sorumlu değil. Bu nedenle bu konuda adım atma imkanlarım sınırlı" ifadelerini kullandı.

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Elon Musk: DOGE-Dogecoin konusunda yapabileceklerim sınırlı
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