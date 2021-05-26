Elon Musk: DOGE-Dogecoin konusunda yapabileceklerim sınırlı

Tesla CEO'su Elon Musk yatırımcıların kendisi ile yakından ilişkili gördükleri kripto para DOGE-Dogecoin konusunda yapabileceklerinin sınırlı olduğunu belirtti.

Açıklamaları ile kripto para piyasasında sert oynaklıklara neden olan Musk, Twitter üzerinden bir yatırımcının "Dogecoin'in CEO'su Elon Musk, emin ellerdeyiz" değerlendirmesine yanıt verdi. Musk, "Bilinmesini isterim ki Dogecoin'in resmi bir organizasyonu yok. Dogecoin konusunda kimse bana karşı sorumlu değil. Bu nedenle bu konuda adım atma imkanlarım sınırlı" ifadelerini kullandı.

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