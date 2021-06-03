Ray Dalio: Dijital yuan Bitcoin'e rakip olabilir

Bridgewater Associates'in kurucu CEO'su olan Ray Dalio, Çin'in ülke içi testlerine başladığı dijital yuanın kripto para Bitcoin'e rakip olabileceğini söyledi.

Çin'in yeni çıkaracağı dijital yuanın küresel ölçekte yeni bir rezerv para birimi olma potansiyeli taşıdığını belirten Dalio, daha önce Bitcoin'e yönelik ABD'de muhteme regülasyonlara ilişkin endişelerini dile getirmişti.

Çin'in dijital para konusunda ABD'den çok önde bulunduğunu da söyleyen Dalio, çıkarılacak paranın uluslararası kabul görmesi halinde önemli bir zafer getirebileceğini de ifade etti. Çin, dijital yuanın 2022 Kış Olimpiyatları itibarıyla kullanılabilir olmasını hedefliyor.