El Salvador haberiyle Bitcoin 37 bin doları aştı

Salvador Kongresi'nden 22'ye karşı 62 oy ile geçen karar ile, kripto para birimi, bir kamu veya özel borcun ödenmesi ya da finansal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir araç olarak yasalarca tanınmış oldu.

Bitcoin El Salvador'da resmen yasal para oldu! 'Bitcoin Yasası' ile yön yukarı döndü

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, oylama öncesi Kongre'ye, onaylamaları durumunda, yeni düzenlemenin ülkesine, "yatırım, turizm, yenilik ve ekonomik kalkınma" getireceğini söyledi. Bukele'ye göre Bitcoin, ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın ülkelerine para göndermelerini de kolaylaştıracak.



Son 24 saat içinde 32,591.16 ve 37,575.56 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 13.56 artışla 37.205.85 dolara tırmanırken, birimin haftalık kaybı yüzde 1.49 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 80 milyar dolarlık artışla 694 milyar dolara yükseldi.



Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,412.20 ve 2,619.96 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 5.59 artışla 2,575.51 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 6.16 ve piyasa hacmi de yaklaşık 15 milyar dolarlık artışla 298 milyar dolar düzeyindeydi.



Kripto para piyasalarında, geçen hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselyen Tether de, 1.00 dolar çevresinde dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.05 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.01 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.



Piyasalarda, alış ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca 7 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birim arasındaydı.



Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 620 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;



- 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



Toplam 10,385 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.9'unu Bitcoin, yüzde 18.5'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 125 milyar dolar düzeyindeydi.



Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik'in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle:



"El Salvador meclis üyeleri Bitcoin'i yasal olarak kabul eden tasarıyı onayladı. El Salvador'un ardından, bir yasal hamle de Meksika'dan geldi. Yasama organı temsilciler üyesi Eduardo Murat Hinojosa, Meclis'e Bitcoin'in yasal olarak kabulü için öneride bulunacak. El Salvador'un Bitcoin açıklamasının ardından Latin Amerika ülkeleri Bitcoin'i gündeme almaya başladılar.



"Fintech şirketi olan Revolut kullanıcıdan gelen yoğun talep karşısında platformuna Dogecoin eklemeye karar verdi. İngiltere'nin köklü büyük bankalarıyla yarışan şirket Dogecoin'in 29 kripto para birimiyle birlikte alınıp satılabileceğini duyurdu.



"Charles Rettig, IRS Başkanı, kripto para konusunda zorluk çektiklerini ve bilgi toplama konusunda yetersiz kalındığını belirterek Kongre'den netlik istedi. Kullanıcı bilgileri hakkında üçüncü partilerden bilgi toplamak ayrıca gündemde.



"Flare Network, akıllı sözleşme platformu, yatırım turunda 11.1 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Alınan yatırım Flare'in çalışmalarını desteklemek için kullanılacak. Blockchainlere altyapı desteği sağlanması kapsamında fonun Dogecoin, XRP, XLM ve Litecoin'i de kapsaması bekleniyor.



"Hasan Ruhani, Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ülke sınırları içerisindeki kripto işlemlerinin ve işlemlerle ilgili faaliyetlerin yasallaştırılmasını talep etti.



"CoinShares'in haftalık raporunda Bitcoin'de 141 milyar dolarlık fon çıkışı olduğu; XRP ve ETH'ye ise tekil fon girişi yaşandığının üzerinde duruldu.