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Giriş Tarihi: 11.6.2021 09:24

ECB üyesi Villeroy de Galhau: Para politikasını değiştirmek için neden yok

ECB üyesi Villeroy de Galhau: Para politikasını değiştirmek için neden yok

ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, para politikasındaki duruşu değiştirmek için bir neden olmadığını belirtti.

Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, 'nde enflasyonun artmakta olduğunu ancak hale ECB'nin hedefinin gerisinde olduğunu söyledi.

Euro Bölgesi'de destekleyici para politikasının devam ettirilmesi gerektiğini belirten Villeroy, "Çalışmakta olan para politikasında bir değişiklik için neden yok" diye konuştu. Villeroy, Avrupa'da enflasyon durumunun ABD'de yaşanandan farklı olduğunu da vurguladı.

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ECB üyesi Villeroy de Galhau: Para politikasını değiştirmek için neden yok
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