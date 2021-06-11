Haberler APara Haberleri Ekonominin çarkları hızlanıyor: Sanayi üretiminde rekor artış!
Giriş Tarihi: 11.6.2021 10:03 Son Güncelleme: 11.6.2021 10:36

Ekonominin çarkları hızlanıyor: Sanayi üretiminde rekor artış!

Ekonominin çarkları hızlanıyor: Sanayi üretiminde rekor artış!

Türkiye İstatistik Kurumu () Nisan ayı sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre Türkiye'de Nisan'da yıllık bazda yüzde 66 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu () Nisan ayı sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre Türkiye'de Nisan'da yıllık bazda yüzde 66 artış kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %66,0 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %25,5, imalat sanayi sektörü endeksi %72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %26,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.

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Ekonominin çarkları hızlanıyor: Sanayi üretiminde rekor artış!
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